DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK / Matrimonio, fervono i preparativi: "Il tempo ci ha aspettato"

Le nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback saranno celebrate il 1° giugno: invitati e progetti della coppia raccontati nell'intervista al settimanale Chi.

04 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

La data delle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è ufficiale. La coppia pronuncerà il fatidico sì il 1° giugno con il rito civile e avrà al suo fianco la figlia Stella, che farà da damigella d'onore. La partecipazione al Grande Fratello Vip 2, nel quale l'opinionista de L'Isola dei famosi 2018 ha trionfato, è stata indispensabile per convincere i due futuri sposi a compiere il grande passo. Ma nei diciassette anni trascorsi insieme non sono mancati i momenti difficili, al punto che Daniele e Filippa avevano persino deciso di lasciarsi. A parlare di quanto accaduto ma anche della felicità ritrovata e dei programmi per il futuro, sono proprio i due fidanzati intervistati dal settimanale Chi. Qui Filippa ha ammesso le difficoltà attraversate negli ultimi anni: "Avevamo bisogno di toccare il fondo, di dirci quasi addio, per capire che saremo invecchiati per sempre insieme. Non è stata una storia d’amore facile. Lui ha raccontato la sua depressione, io non ho nascosto il mio periodo di dolore. Ma ora eccoci qui ad annunciare che ci sposeremo il 1° giugno".

La felicità ritrovata dopo il Grande Fratello Vip 2

L'intervista al settimanale Chi di Daniele Bossari e Filippa Lagerback procede con il ricordo di quanto accaduto davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2, quando il presentatore ha chiesto la mano della modella. Al termine del reality show lui avrebbe persino voluto sposarsi subito: "Il tempo è stato dalla nostra, ci ha aspettato. Prima rimandavo, dicevo: lo faremo tra due anni. Oggi sono convinto anche se non mi occuperò di nulla. Farà tutto Filippa". La scelta della location per la celebrazione del matrimonio non è stata facile e i futuri sposi hanno preso in considerazione vari luoghi tra i quali Ibiza, Umbria e Toscana fino ad arrivare alla decisione finale: "Il matrimonio sarà vicino a casa, a Varese, con pochi parenti, quelli giusti, e nostra figlia Stella ci farà da damigella. Poi dopo le nozze lei prenderà la sua strada, andrà a studiare all'estero e noi ricominceremo a 'viverci' da capo. Ma un altro figlio no, non lo faremo".

La scelta degli invitati

Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno scelto di sposarsi con rito civile, mantenendo la coerenza delle proprie idee, e i preparativi sono già a buon punto. La modella ha optato per un abito da sposa molto particolare che solo la figlia Stella ha avuto la fortuna di vedere. Per quanto riguarda gli invitati, i testimoni saranno le amiche Barbara Snellenburg e Monica Schlosser per lei mentre il conduttore ha deciso di avere al suo fianco lo storico amico Giuseppe e Lorenzo Flaherty, colui che più di ogni altro è stato una figura fondamentale durante il Grande Fratello Vip. La sposa sarà accompagnata all'altare dal padre e potrà contare sulla presenza di alcuni parenti venuti dalla Svezia. Daniele invece avrà al suo fianco la madre Ivana. Per quanto riguarda il futuro Filippa e Daniele hanno le idee abbastanza chiare. Per entrambi non ci sarà un nuovo reality show: "Non riuscirei a vedere mia moglie dentro una 'casa' o su un'isola. Potrei impazzire. Un reality ci ha unito e non ci dividerà mai più".

