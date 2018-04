FRATELLI UNICI/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova e Luca Argentero (oggi, 4 aprile 2018)

Fratelli unici, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Raoul Bova, Luca Argentero e Carolina Crescentini, alla regia Alessio Maria Federici. Il dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST LUCA ARGENTERO

Il film Fratelli unici va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 21.25. Una pellicola datata 2014 che è stata diretta da Alessio Maria Federici e si basa su un soggetto scritto a quattro mani da Luca Miniero e Elena Bucaccio, professionisti che hanno curato anche la sceneggiatura del film. Ottimo anche il cast di attori, tra di essi spiccano Raul Bova e Luca Argentero, attori scelti dalle case di produzione (Rai Cinema e LuxVide) per interpretare rispettivamente Pietro e Francesco. Il film che in Italia è stato distribuito dalla 01 Distribution, è già apparso diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, esso andrà nuovamente in onda questa sera su Rai Uno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FRATELLI UNICI, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si basa sulla vita di Pietro e Francesco, due fratelli che nel passato avevano desiderato entrambi di essere figli unici. Pietro è un professionista affermato nel campo medico, Francesco invece lavora nel mondo dello spettacolo facendo lo stuntman. I due sono in antitesi con lo stuntman che è un eterno ragazzino e con Pietro che invece è molto preciso soprattutto nel suo lavoro. Il dottore a causa di un improviso incidente perde la memoria, ritornando a un livello intellettivo simile di quello di un bambino di quattro anni. L'uomo non riesce a essere curato da nessuno, stante anche il fatto che la sua ex moglie non vuole più avere nulla a che fare con lui. Tocca cosi a Francesco fare la parte del fratello maggiore, parte che porterà alcuni vantaggi e indubbi svantaggi, non solo organizzativi. Nella situazione si innesta il pensiero di Sofia, la bellissima e conturbante vicina di casa di Francesco, la donna non ama la superficialità con cui Francesco cura il fratello, ella è molto più attirata dall'amore, un sentimento che l'uomo disconosce completamente. Il film porta lo spettatore sull'innamoramento che Pietro subisce un giorno incrociando una donna, quest'ultima non è altro che la sua ex moglie. La situazione non viene vista di buon occhio dal pragmatico Francesco ne tanto meno dalla romantica Sofia, entrambi avendo a buon cuore la vita di Pietro cercheranno di organizzare degli incontri romantici al loro assistito, incontri che però non sortiscono l'effetto desiderato visto che il cuore dell'ex dottore batte ancora per l'ex moglie. Come se non bastasse Francesco e Sofia si innamorano e al culmine della passione si concederanno una...notte d'amore.

© Riproduzione Riservata.