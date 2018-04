GOLDRAKE COMPIE 40 ANNI / Il cartone animato giapponese ha rivoluzionato la tv dei ragazzi

Goldrake compie oggi 40 anni: il robot del cartone animato cinese ha rappresentato un'icona per una intera generazione grazie alla classica lotta tra il Bene e il Male.

04 aprile 2018 Redazione

Il 4 aprile 1978 andava in onda la prima puntata di Goldrake, il cartone animato giapponese che ha sancito un vero e proprio punto di riferimento per la generazione degli anni '70 e '80. Atalas Ufo Robot, questo era il suo nome completo, andava in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:20 su Rai 2 e teneva incollati milioni di italiani, non solo i più giovani. In pochi mesi è diventato un cult, dando vita ad una vera rivoluzione televisiva grazie alle sue frasi divenute storiche e una sigla che ancora oggi è canticchiata dai quarantenni e non solo. "Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocar su Marte va Goldrake". Un tormentone impossibile da dimenticare, anche se il manga non era solo questo. Raccontava infatti la classica battaglia tra il Bene e il Male, grazie al protagonista Actarus (con tutti i suoi inseparabili amici) e il cattivo rappresentato dal perfido Vega. Le 71 puntate terminavano infatti con Actarus che sconfiggeva l'impero di Vega, dando vita a quella che il sociologo Marco Pellitteri ha definito la Goldrake generation.

I 40 ANNI DI GOLDRAKE, UNA FIABA IN CHIAVE MODERNA

La messa in onda di Goldrake ha sancito quella che successivamente è stata considerata la 'tv dei ragazzi', per altro in una fascia oraria che oggi non verrebbe neppure presa in considerazione. Il manga aveva la capacità di condurre i telespettatori in una realtà lontana, caratterizzata da quella fantascienza che negli anni '70 portava con sè grande curiosità ma anche grande paura. Ma Goldrake aveva anche molto altro, a partire dalla classica lotta tra il Bene e Il male, il ritorno alla tragedia shakesperiana, il divertimento, l'amore e la paura per il futuro. Una sorta di fiaba in chiave moderna, come aveva dichiarato all'epoca Gianni Rodari. Ma non tutti videro con una connotazione positiva il cartone animato più amato di sempre. Fu questo il caso ad esempio di Enzo Tortora che nel suo programma intitolato 'L'altra campana' criticò Goldrake per l'eccesso di violenza e il numero di morti causati dallo stesso protagonista.

