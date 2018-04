Gerry Scotti: “Ecco perché ho perso 10 chili”/ “Fabrizio Frizzi meritava di più, ha ingoiato qualche rospo...”

Gerry Scotti: “Ecco perché ho perso 10 chili. Fabrizio Frizzi meritava di più, ha ingoiato qualche rospo...”. Le ultime notizie sul conduttore Mediaset, intervistato dal settimanale Chi

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Gerry Scotti: “Ecco perché ho perso 10 chili”

Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati, si è messo a dieta perché il suo peso era diventato un problema per le sue articolazioni. È stato lo stesso Scotti a fare questa rivelazione: il conduttore ne ha parlato a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. «Ho avuto problemi con le articolazioni per la mia passione per lo sport e sono stato più attento all’alimentazione», ha ammesso Gerry Scotti, che grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata è riuscito a perdere ben dieci chili. «Posso dire che l’unico modo per dimagrire è mangiare meno e meglio». Ora Gerry Scotti è pronto a mettersi in gioco in tv con nuovi progetti: non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. A giugno dovrebbe scadere il contratto che lo lega con Mediaset, ma Scotti a tal proposito ha precisato: «In realtà scade nel 2019 ma, con tutte le puntate che ho fatto, ho già completato l’impegno previsto dal contratto e potrei stare a casa fino alla scadenza. Ma dato che non sarebbe da me mi sa che verso giugno potremmo stappare un’altra bottiglia».

GERRY SCOTTI, DAL DIMAGRIMENTO ALLA MORTE DI FRIZZI

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi non poteva mancare un riferimento a Fabrizio Frizzi, amico e collega di Gerry Scotti. Con lui si è spesso “scontrato” nella fascia televisiva preserale: celebri le loro sfide a distanza. «La bontà a volte può essere confusa con una certa dabbenaggine», ha spiegato il conduttore di Mediaset. Ha infatti svelato dei retroscena sul collega prematuramente scomparso: «A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute». Secondo Gerry Scotti c’è stata qualche pecca nel “meccanismo”, ma lui ha saputo passarci sopra restando se stesso. «Meritava certamente di più, ma penso che le signore che mi hanno baciato al suo funerale abbiano capito più di tanti altri l’importanza e il privilegio di essere come lui», ha concluso Gerry Scotti.

