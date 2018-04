Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: in discoteca con Nilufar

Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il ragazzo continua a corteggiare Nilufar Addati. La tronista è indecisa tra il maestro di sci, amato sul web, e Nicolò Ferrari.

Giordano Mazzocchi (Instagram)

Oggi, mercoledì 4 aprile, tornano i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Spazio al trono di Nilufar Addati, che nelle scorse puntate è andata a riprendersi i suoi corteggiatori, Nicolò e Giordano. La tronista continua a essere indecisa e i suoi corteggiatori fanno fatica a mantenere la calma. In studio Nilufar ribadisce che le sue emozioni si spostano da uno all’altro di settimana in settimana, anticipa Il Vicolo delle news. Maria De Filippi manda in onda l’esterna con Giordano Mazzocchi, che porta la tronista in discoteca come se fosse la sua ragazza. Dopo qualche ballo in pista, l’esterna si conclude in macchina dove i due si scambiano qualche bacio a stampo. In studio Niccolò, rivale di Giordano, critica l’esterna dicendo che alla tronista il maestro di sci non piace. Nilufar però smentisce il corteggiatore. Giordano, invece, attacca Nicolò Ferrari, dicendo che lui e Lorenzo Riccardi sono stati visti insieme a Milano, ma i due corteggiatori si difendono dicendo di essersi incontrati per caso.

Sul web tutti pazzi per Giordano

Sui social Giordano Mazzocchi resta uno dei corteggiatori più amati della stagione di Uomini e Donne: “Mi è partita una crush allucinante per Giordano che raga vi giuro non ne esco hahaha”, “Ho appena realizzato che domani andrà in onda l'esterna di Nilufar e Giordano in discoteca. Non sono psicologicamente pronta” e “Aspetto con ansia notizie su Nilufar e Giordano per sapere che fanno. Questo non mi capitava dai tempi dei #Damellis”, scrivono alcune fan del programma su Twitter. I fan di Nilufar ricordano che nei prossimi giorni sarà il compleanno della tronista e chiedono al bel Mazzocchi di organizzare una sorpresa alla ragazza: “Caro Giordano, il 6/04 è il compleanno di Nilufar quindi o ti dai una mossa (prima chiarite, poi le organizzi una super esterna) o ti toccherà vedere da casa Nicolò che la porta a Parigi per stappare champagne davanti la Tour Eiffel al tramonto” e “Io per il compleanno di nilufar mi merito un'esterne stupenda organizzata da giordano, non da riccanza”. Giordano sarà all’altezza delle aspettative?

