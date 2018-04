Gomorra 4/ "Ciro è morto?" Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore....

Il cast di Gomorra 4 torna sul set per le prime riprese della nuova stagione, cosa ne sarà di Genny e di Ciro? Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore torna da regista

04 aprile 2018 Hedda Hopper

Gomorra 4 prende forma a cominciare dalle prime riprese al via proprio in questi giorni, e dai rumors su Ciro l'Immortale e il ruolo di Marco D'Amore nei nuovi episodi. Il pubblico è stanco di sentire alcuni fan gridare alla possibilità che Ciro torni ancora vivo e vegeto nella prossima stagione visto che lo stesso Marco D'Amore ha detto addio a Gomorra e Roberto Saviano in persona ha confermato che non c'è possibilità di resurrezione per lui. Salvatore Esposito, però, sa bene come intrattenere il pubblico e creare un po' di sompiglio e così sui social si lancia a capofitto sulla possibilità che Marco D'Amore torni lasciando intendere che possa nuovamente vestire i panni di Ciro l'Immortale. Sicuramente la sua è una provocazione visto che non si tratta di una fanfiction o di una serie "all'italiana" ma quello che è certo è che l'attore potrebbe tornare per eventuali flashback ma, soprattutto, con un ruolo inedito che potrebbe far gioire i suoi fan. Ma di cosa si parla di preciso?

MARCO D'AMORE DIETRO LA MACCHINA DA PRESA

Morto Ciro, Genny dovrà andare a caccia di nuovi affari ma, soprattutto, nuovi e fedeli alleati visto che al suo fianco, almeno al momento, c'è solo Patrizia. Le riprese di Gomorra 4 quest'anno spazieranno tra Londra e Bologna (nei giorni scorsi si è parlato anche di Messina ma non c'è ancora una conferma ufficiale) e dietro la macchina da presa ci sarà la grande novità. Confermati alla regia Francesca Comencini e Claudio Cupellini ma è stato annunciato anche l'esordio alla regia per Marco D’Amore, l'amato Ciro di Marzio, sceneggiatore, produttore e protagonista di Un posto sicuro. Con lui troveranno posto anche Enrico Rosati e Ciro Visco, aiuto regia nelle prime tre stagioni. Ci accontenteremo di questo presunto ritorno?

