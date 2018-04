Grande Fratello 2018/ Barbara D'Urso pronta alla sfida: Serena Garitta il suo braccio destro?

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è pronta ad affrontare la nuova sfida. Dopo quindici anni tornerà al timone del Grande Fratello e, nonostante la paura, la conduttrice è intenzionata a portare a casa l’ennesimo successo della sua carriera. La nuova edizione del padre di tutti i reality prenderà il via il 17 aprile e sarà un’edizione più breve rispetto al passato. Inoltre, la diretta sarà interrotta dalle 7 alle 10 del mattino, esattamente com’è accaduto con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ad affiancare Barbara D’Urso ci saranno sia gli opinionisti che un’inviata dalla casa. Nelle prime edizione del reality show, il ruolo di inviato fu affidato a Marco Liorni. Negli ultimi anni non c’è stato nessun inviato, ma Barbara D’Urso ha intenzione di riproporre tale figura con il Grande Fratello 2018. Il braccio destro di Carmelita dovrebbe essere la vincitrice della quarta edizione del reality ovvero Serena Garitta che, in questi anni, ha lavorato accanto alla D’Urso. Per quanto riguarda il ruolo di opinionisti, invece, i nomi in pole restano quelli di Vladimir Luxuria, Cristina Malgioglio e Platinette.

GRANDE FRATELLO 2018, I CONCORRENTI

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello 2018? Barbara D’Urso, in un'intervista al Corriere.it a firma di Chiara Maffioletti, ha svelato qualche succosa anticipazione. “Oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti", ha detto la conduttrice. A varcare la famosa porta rossa della casa di cinecittà dovrebbero essere anche alcuni concorrenti delle scorse edizioni del reality. I nomi in pole sono quelli di Cristina Plevani, la prima, storica vincitrice, Guendalina Tavassi, Mascia Ferri e Andrea Cerioli che sono diventati popolari partecipando a varie edizioni del Gf. Inoltre, accanto ai volti sconosciuti, potrebbero esserci anche altri volti “noti, ma non famosi”. Secondo il settimanale Nuovo, così, ad abitare la casa del Grande Fratello 2018 potrebbero essere anche Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger e Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo.

