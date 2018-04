I Fantastici 4/ Su Italia 1 il film diretto da Tim Story (oggi, 3 aprile 2018)

I fantastici 4, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Chris Evans, alla regia Tim Story. La trama del film nel dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM E IL CAST

La prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 3 aprile 2018 viene occupata da “I fantastici 4”, una pellicola che è stata prodotta nel 2005 da Avi Arad con Chris Columbus e Kevin Feige. La regia è stata affidata a Tim Story mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati adattati da Mark Frost e Michael France che si sono basati sul fumetto della Marvel Comics. Le case di produzione che hanno preso parte al progetto sono 20th Century Fox che ha gestito anche la distribuzione della pellicola in Italia, Marvel Studios e 1492 Pictures, il montaggio è stato realizzato da William Hoy con le musiche della colonna sonora che sono state composte da John Ottman e la direzione della fotografia è stata curata da Oliver Wood. Pellicola girata interamente in territorio americano con la produzione che decise di portare la troupe in Louisiana, stato che riconosceva grossi sgravi fiscali per la produzione di pellicole cinematografiche. Nonostante il grande successo al botteghino con incassi che hanno triplicato le spese di produzione, il film non ottenne un grosso successo tra la critica cinematografica. La Twenty Century Fox decise comunque di dare via a un secondo film della saga, esso intitolato I fantastici 4 e Silver Surfer uscì nelle sale cinematografiche nel 2007.

NEL CAST ANCHE CHRIS EVANS

I fantastici 4, il film in onda su Italia 1 oggi, maredì 3 aprile 2018 alle ore 21,10. Una pellicola nata nel 2005 grazie ad una collaborazione congiunta tra Stati Uniti d'America e Germania. Il film ascrivibile al genere delle pellicole di azione a connotazione fantascientifica è stato diretto da un vero maestro del genere, Tim Story, e si basa su un soggetto scritto da Mark Frost e sceneggiato dallo stesso professionista. Buono il cast di attori, tra di essi si segnalano Ioan Gruffudd e Jessica Alba che rispettivamente interpretano il ruolo di Reed e Susan. La pellicola è stata già programmata diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, essa che ha sempre riscosso notevole successo un termine di audience, andrà in onda nuovamente questa sera su Italia 1. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

I FANTASTICI 4, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La trama del film si basa su una missione spaziale effettuata da quattro amici. I quattro sono finanziati dal dottor Van Doom che aveva dato alla missione un taglio puramente scientifico. Una volta arrivati nell'orbita terrestre, la loro navicella spaziale viene però colpita da una nube di raggi cosmici, nube che porta con sè dei poteri eccezionali per gli occupanti della navicella. Reed inizia così ad allungarsi a dismisura gli altri amici diventano invece invisibili e fortissimi. Soprattutto Ben, uno dei quattro, paga l'ottenimento dei poteri speciali, egli diventa infatti una massa di pietra questo lo porta ad avere un aspetto fisico molto brutto, e di conseguenza porta al divorzio con l'amata moglie. La trama della pellicola cinematografica si sofferma sulle problematiche dettate dai poteri ottenuti dai quattro. Ognuno degli amici ha infatti delle grosse ritrosie a ritornare alla vita sociale che faceva prima della missione. Nello stesso tempo anche il dottore che aveva finanziato l'impresa impazzisce. La sua mente infatti non riesce a sopportare che sia diventato sfigurato e decide di lanciare un missile verso gli amici. Solo l'intervento di Reed riesce a evitare il peggio, il dottore che nel frattempo aveva assunto il nuovo nome di dottor Destino viene così neutralizzato, egli diventa una statua liberando il mondo dalla sua malvagità. Il finale del film è dedicato ai festeggiamenti dei quattro amici che accettando i loro poteri speciali si dedicano ad allontanare la criminalità dalla Terra, e a rendere il pianeta un posto molto più sicuro.

© Riproduzione Riservata.