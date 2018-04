Il Segreto/ Anticipazioni 4 aprile: Prudencio confessa tutto? Donna Francisca furiosa

Anticipazioni Il Segreto, puntata 4 aprile: Prudencio, in preda ai sensi di colpa, confessa la verità sull'incendio? Camila rivela il suo personale segreto a Nicolas.

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Ancora colpi di scena per i telespettatori de Il Segreto che, ormai da cinque anni, sono abituati a restare spiazzati da ciò che accade agli abitanti di Puente Vejo. In cinque anni di programmazione, Il Segreto ha riservato spesso spiacevoli sorprese al proprio pubblico che ha dovuto dire addio a tantissimi personaggi, spesso molto amati. La nuova settimana de Il Segreto si è aperta con l’ennesima tragedia ovvero con la morte di Ana, la figlia di Julieta, rimasta uccisa nell’incendio del villaggio appiccato da Prudencio su ordine di Francisca Montenegro. L’intento era quello di liberare il villaggio senza fare male agli abitanti. Purtroppo, però, a farne le spese è stata la piccola Ana per la disperazione di Julieta il cui amore con Saul sembra destinato a non sbocciare. La tragedia che l’ha colpita, infatti, ha provocato non solo un forte dolore a Julieta, ma anche una rabbia nei confronti dei potenti. Tra la ragazza e Donna Francisca, sin dal primo incontro, ci sono state scintille. La morte di Ana causerà, tuttavia, la rabbia della Monetengro, preoccupata che si scopra che l’idea di appiccare l’incendio sia partita da lei. Cosa accadrà nella nuova puntata de Il Segreto? Ecco tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: CAMILA RIVELA UNA VERITA’ A NICOLAS

Nel nuovo appuntamento con Il Segreto, Donna Francisca non nasconderà tutta la sua preoccupazione. Prudencio, assalito dai sensi di colpa per aver provocato la morte di Ana, potrebbe decidere di confessare tutta la verità. La Montenegro, però, farà di tutto per impedire al ragazzo di farlo scagliandosi anche contro di lui, minacciandolo e ordinandogli con fermezza di tacere. Camila e Nicolas, nel frattempo, saranno sempre più vicini. La moglie di Hernando deciderà così di confessare al vedovo di Mariana un segreto che sta custodendo da un po’: è incinta, ma non l’ha ancora detto a nessuno. Le parole di Camila causeranno un dolore a Nicolas e lo convinceranno a cambiare i suoi progetti. Prima di scoprire della gravidanza di Camila, infatti, Nicolas era pronto a confessare alla donna il suo amore. Le parole di Camila, però, hanno cambiato tutto: l’uomo continuerà a tacere sui suoi sentimenti o si lascerà andare correndo il rischio di mettersi contro Camila?

