JOHN Q/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington e Robert Duvall (oggi, 4 aprile 2018)

John Q, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Denzel Washington, Robert Duvall, Ray Liotta e James Woods, alla regia Nick Cassavetes. Il dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film John Q va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola americana del 2002 che è stata diretta dal regista Nick Cassavetes, figlio di una leggenda di Hollywood, John, e autore in seguito di altri film di successo come 'Le pagine della nostra vita' e 'La custode di mia sorella'. Protagonista del film è Denzel Washington, nella parte del protagonista John Quincy Archibald, ovvero il John Q del titolo. A completare i cast un gran numero di star del cinema americano come Robert Duvall nel ruolo del Tenente Frank Grimes, Ray Liotta nella parte del Capitano Gus Monroe e James Woods che interpreta il dr. Raymond Turner. E ancora Eddie Griffin (Lester Matthews), Kevin Connolly (Steve Maguire), Anne Heche (Rebecca Payne), Heather Wahlquist (Julie Bird) e Kimberly Elise (Denise Archibald), oltre al noto presentatore tv americano Jay Leno, presente in un cameo nel ruolo di sé stesso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOHN Q, LA TRAMA DEL FILM

John Q è un operaio che vive una situazione di estrema difficoltà a livello economico. Deve infatti consegnare l'automobile della moglie come garanzia per ripianare dei debiti bancari, e la situazione appare particolarmente difficile ma questo non mina la serena vita famigliare dell'operaio, che ha anche un figlio di dodici anni, Michael, orgoglio dei genitori e giocatore di baseball giovanile. Proprio durante una partita, Michael accusa un grave malore e la diagnosi è impietosa, il ragazzino soffre di una grave insufficienza cardiaca e, se non si opererà al più presto, sarà costretto a morire lentamente. Il costo per l'operazione di trapianto è di 250.000 dollari, e John riesce a raccogliere fondi nei modi più disparati, indebitandosi e chiedendo tutti gli aiuti possibili, fino a raggiungere la somma quando però è troppo tardi, con l'ospedale che dimette Michael non ritenendo praticabile l'ipotesi del trapianto, per i costi e per i rischi. John non accetta questa decisione e decide di prendere in ostaggio il personale dell'ospedale, facendo intervenire la polizia e minacciando gesti irreparabili se non sarà accordato il trapianto. Manca però il cuore per Michael, e John minaccia di spararsi alla testa per poter donare il suo cuore al figlio. All'ultimo momento, John viene dissuaso grazie all'arrivo di un cuore compatibile per Michael. Con la garanzia che il trapianto sarà effettuato, Michael si arrende e viene arrestato dalla polizia accorsa dopo il sequestro dell'ospedale, ma viene considerato un eroe dall'opinione pubblica per il suo coraggio.

