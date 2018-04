Kledi Kadiu / Dalla scelta di venire in Italia ai guadagni da ballerino: confessioni a La Vita in Diretta

Kledi Kadiu a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini, nella nuova puntata de La Vita in Diretta, intervista uno dei simboli della danza in Italia e non solo: Kledi Kadiu. Si parte dagli albori e dal suo primo approccio alla danza a Tirana, il suo paese natale. "In realtà a Tirana e in Albania in generale la danza ha sempre fatto parte del culto dello spettacolo. - racconta il ballerino e coreografo - Erano i genitori stessi attratti da questo spettacolo, non c'era il pregiudizio che c'era, con tutti il rispetto, in Italia. Da lì è nato il mio sogno. La mia passione si è sviluppata fino ad oggi". Un sogno quello di arrivare in Italia che Kledi è riuscito a realizzare. "Sono venuto in Italia per assaporare e toccare questa curiosità che avevamo, perchè non ero l'unico, di toccare questo paese di cui tanto si parlava ma sembrava essere sempre così lontano".

Kledi Kadiu: "Ecco quanto guadagna un ballerino della tv"

Un paese che non ha deluso Kledi Kadiu e dove ha trovato il successo dopo non pochi provini. Oggi la danza, la sua amata arte, Kledi la insegna e ricorda al pubblico un appuntamento imminente: "Il 29 e 30 aprile, al Teatro Brancaccio, si terrà un concorso di danza dove diamo ai ragazzi la possibilità di vincere borse di studio in denaro o in lezioni. - e ammette - Io ho ricevuto tanto dalla vita ed è anche il momento che io possa dare indietro qualcosa a mia volta a questi ragazzi". Dalle domande del pubblico arriva anche quella "scomoda" riguardante i guadagni; Kledi svela: "Non c'è un vero e proprio tariffario nel nostro mondo. Dipende dal nome che hai, dalle qualità che hai e dal contatto con le persone. Si guadagna sicuramente".

