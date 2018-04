LG G7 THINQ/ Il nuovo top di gamma del brand coreano pronto a invadere il mercato: informazioni e prezzi

Lg G7 ThinQ, il nuovo top di gamma del brand coreano pronto a invadere il mercato: info e prezzi sul modello in uscita che sarà presentato alla fine del mese di aprile.

04 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Lg G7 ThinQ

C'è grande attesa per l'uscita del Lg G7 ThinQ che dovrebbe presentare diverse funzionalità interessanti e mai montate prima su uno smartphone della casa sudcoreana. Una scelta anche sul nome da tenere in considerazione con la Lg che assocerà sempre qualcosa alle semplici sigle per differenziarsi dai prodotti di domotica che vengono prodotti di pari passo negli anni. Tra le novità del Lg G7 ThinQ ci dovrebbe essere un tasto fisico aggiuntivo dedicato all'IA come succede già sui Samsung grazie al Bixby. Una scelta per fare un salto di qualità ed essere al passo con i tempi visto che aumentano i competitor e il mercato si fa sempre più difficile per Lg che deve guardarsi ora non solo da Samsung e Apple, ma anche da altri marchi molto interessanti come Huawei e Honor. Riuscirà a tornare in auge con il lancio di un nuovo e interessantissimo modello?

PRESENTAZIONE A FINE APRILE

Non manca molto, ormai siamo pronti per la messa in produzione del nuovo top di gamma del brand sudcoreano Lg. A fine mese sarà presentato il nuovo modello Lg G7 ThinQ che si propone di invadere il mercato e di raccogliere grandi risultati dal pubblico. Lo smartphone dovrebbe poi essere disponibile alla vendita anche in Europa alla metà di maggio. Si parla anche di un prezzo interessante per la qualità del prodotto venduto anche se al momento fare delle previsioni non è così semplice. Si parla di uno smartphone di alto livello che dovrebbe presentare diverse interessanti innovazioni. Rimangono dubbi anche sullo schermo che per alcuni dovrebbe essere dotato di tecnologia Lcd, mentre per altri dovrebbe sviluppare l'Oled. Si parla poi di pixel a quattro colori invece dei tre soliti e con un 35% di energia in meno consumata proprio dallo schermo. Per maggiori dettagli bisognerà aspettare ulteriori novità in arrivo proprio dalla presentazione.

© Riproduzione Riservata.