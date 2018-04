La vita in diretta/ Francesca Fialdini parla della bontà con le sue ospiti

Oggi pomeriggio, mercoledì 4 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi pomeriggio, martedì 3 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, che ieri ha raccolto 1.374.000 spettatori con l’11.25% di share nella prima parte (nel dettaglio: tra le 15.18 e le 16.26 ha raccolto 1.331.000 spettatori e il 10.67%; tra le 16.47 e le 17.08 ha ottenuto 1.517.000 spettatori e il 13.42%) e 1.883.000 telespettatori con il 15.79% di share nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Il tema è la bontà: come si riconosce? Mentre Marco Liorni parlerà delle donne che hanno fatto grande l'Italia all'estero.

Il giallo di Positano

Nella puntata di ieri de La vita in diretta si è parlato della morte di Nicola Marra, con l’inviata Lucilla Masucci da Postiano e e in studio con Marco Strano e Cinzia Tani. Nel giorno di Pasquetta Nicola Marra, 20enne di Napoli, è stato trovato senza vita nel dirupo al di sotto del sentiero della Selva che unisce la Sponda a Montepertuso. Nel corso della puntata sono state ricostruite le ultime ore di vita Nicola, a partire dall’uscita dalla discoteca alle 3.42. Nicola, studente di giurisprudenza presso la Luiss di Roma, sarebbe giunto a Positano intorno alle 23 con due ragazze e con loro avrebbe raggiunto altri amici di Napoli che erano in discoteca. Ancora un mistero il motivo che ha spinto Nicola a lasciare da solo il locale, per di più senza giacca (ritrovata nel guardaroba della discoteca con le chiavi dell’auto e il portafogli). L’inviata de La vita in diretta ha raccontato che qualcuno lo avrebbe visto piangere. Inoltre Nicola aveva smarrito il cellulare in discoteca.

