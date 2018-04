Letizia Ortiz, lo sgarbo alla Regina Sofia/ Video: la nonna vuole una foto con le nipotine, lei si oppone

Letizia Ortiz criticata per lo sgarbo fatto alla Regina emerita Sofia di Grecia: la nonna vuole una fotografia con le nipotine, ma la moglie di Felipe VI si oppone. Ecco il video.

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Letizia Ortiz e Felipe VI

Bufera in Spagna per lo sgarro fatto da Letizia Ortiz, la moglie di Felipe VI alla Regina emerita Sofia di Grecia. Sui social spagnoli sta impazzando un video girato al termine della messa di Pasqua. Al termine della celebrazione religiosa nella cattedrale di Palma di Maiorca, la Regina Sofia si avvicina alle nipotine, la principessa Leonor e l'infanta Sofia erede al trono chiedendo al fotografo ufficiale della Casa Reale di scattare una foto ricordo. Letizia Ortiz, però, si accorge della cosa e impedisce al fotografo di scattare la foto mettendosi davanti alle figlie. Tra le due donne sale la tensione sotto lo sguardo del Re emerito Juan Carlos. Poco distante, Felipe VI, accorgendosi di quanto sta accadendo, si avvicina alla moglie per capire i motivi della diatriba tra le due. Non contenta, Letizia Ortiz fa esattamente la stessa cosa sul sagrato della chiesa. La Regina Sofia tenta nuovamente di avere una foto con le nipotine, ma anche una volta, la moglie di Felipe VI impedisce al fotografo d’immortalare il momento.

CRITICHE PER LETIZIA ORTIZ

Il video dello sgarro di Letizia Ortiz alla Regina emerita Sofia ha fatto il giro di tutti i canali social e non solo della Spagna scatenando accese critiche nei confronti della moglie di Felipe VI. Come svela il portale Huffingtonpost, infatti, anche alcuni membri della casa reale spagnola hanno pubblicamente criticato l’atteggiamento della Ortiz. Su Twitter, Marie Chantal di Grecia ha scritto: “Letizia ha mostrato il suo vero volto". Anche i sudditi hanno rivolto critiche alla moglie di Felipe VI considerando il desiderio della Regina Sofia di avere un ricordo con le nipotine legittimo. Come tutte le nonne, infatti, anche la Regina avrebbe voluto condividere un momento di festa con le sue nipotine. Quale sarà, dunque, il motivo che ha spinto Letizia Ortiz a compiere tale gesto nei confronti della suocera?

