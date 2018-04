Lite Jonathan e Alessia Mancini/ "Una donna con tanta rabbia, che mette sempre zizzania!" (Isola dei Famosi)

Scoppia la lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. L'israeliano furioso: "Sei una donna fortunata, perché hai tutta questa rabbia?"

04 aprile 2018 Anna Montesano

Lite tra Jonathan e Alessia Mancini, Isola 2018

Scoppia la lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 e vede protagonisti, inaspettatamente, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. L'allontanamento tra i due è oggetto di discussione, introdotta da Alessia Marcuzzi, che cerca di comprendere cosa sia cambiato. "Io sento nel mio cuore di non superare mai l'analisi di Alessia Mancini. - introduce Jonathan, che poi si rivolge alla diretta interessata - Sei una donna bella, hai un marito che ti invidia mezza Italia, due figli splendidi, sei intelligente, hai avuto una bellissima carriera: perché hai tutta questa rabbia, perché non lasci passare nulla, perché metti sempre zizzania?" sbotta il naufrago. Alessia si difende, dichiarando che allo stesso modo ha tanti esempi per dimostrare che Jonathan non è stato sincero come dice e che ha saputo fare buon viso a cattivo gioco, grazie anche ad un'impeccabile dialettica.

Jonathan e Alessia ai ferri corti: rivelazioni scottanti

Jonathan risponde allora di essere disposto a dire allora tutta la verità. Mara Venier lo incita e a questo punto dichiara: "Alessia Mancini è colei che adesso sta dicendo che ha il dubbio su Simone ma che invece ha detto Simone è lo scemo del villaggio e non troverà una donna fino a 40 anni. La stessa che ha dichiarato che Nadia Rinaldi ha la rabbia delle ex ciccione con le madri. Di Marco Ferri che è troppo magro e sembra gay". Parole che in studio lasciano Nadia Rinaldi furiosa e pronta a rispondere a tono. Lo scontro tra i due non si conclude in modo positivo: la distanza tra Alessia e Jonathan è ormai segnata e, a quanto pare, impossibile da eliminare.

