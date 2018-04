Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: Sara non si fida di lui, lite in studio

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: dopo una romantica esterna con Sara Affi Fella, il corteggiatore viene nuovamente criticato in studio. La tronista non si fida di lui...

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Come ogni mercoledì si rinnova l’appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Occhi puntati su Sara Afri Fella e Lorenzo Riccardi, come rivelano le anticipazioni della puntata dal Vicolo delle News. La loro esterna si volge al mare. Il corteggiatore ha nascosto nella sabbia alcune bottiglie che contengono i versi della canzone “Eterno” di Giovanni Caccamo: “Sento che in questo momento / Qualcosa di strano, qualcosa di eterno / Mi tiene la mano / E tutte le pagine di questa vita / Le ho tra le dita / Prendimi la mano scappiamo via lontano / In un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia / Chiusi dentro di noi, insieme io e te per sempre / Senza volere niente, a parte questo nostro naufragare e non cercare niente / Più niente a parte noi / E non capire niente, a parte che l’amore può salvare e non volere niente / Soltanto gli occhi tuoi, per sempre gli occhi tuoi”. Quando si incontrano Lorenzo le dice: “Ciao amore mio… mi sei mancata e non vedevo l’ora di vederti”.

Sara continua a non fidarsi completamente di Lorenzo

Si stendono su un letto e sopra c’era un lenzuolo con scritto “per sempre gli occhi tuoi”. Lorenzo Riccardi è contento che il padre di Sara si sia intromesso e le abbia detto di non baciare tutti i corteggiatori, perché non avrebbe retto a vedere altri baci con Luigi. Anche se gli dispiace non poterla baciare quando vorrebbe. In studio Gianni Sperti non è certo che Lorenzo sia così preso e innamorato dalla tronista come fa credere durante le esterne. Anche Sara ammette di avere ancora qualche dubbio su di lui. Si accende così una discussione tra Sara e Lorenzo in cui la tronista accusa il suo corteggiare di essere egocentrico, inoltre lei non approva che lui balli sui cubi in discoteca. Lorenzo perde la pazienza e risponde duramente a Sara: “Quando facevo lo stro**o mi venivi dietro, adesso che faccio il dolce, e lo sai quanto è difficile per me, non mi credi. Quindi ricomincerò a fare lo stro**o”.

