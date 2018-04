Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: il corteggiatore litiga con Lorenzo

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano decide di continuare a corteggiare Sara Affi Fella. Non mancano le disucssioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

A Uomini e Donne il trono di Sara Affi Fella è ormai ridotto a due soli corteggiatori: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Il siciliano, dopo la scorsa puntata, raggiunge la tronista in camerino e le ribadisce i suoi dubbi, come anticipa il sempre informato Vicolo delle News. La tronista gli dà un ultimatum: deve decidere lui se rimanere o no. Poco dopo Luigi raggiunge Sara in hotel e le dice di volere restare perché è cotto di lei. In studio si accende la discussione tra i due rivali, Lorenzo e Luigi. Riccardi tira fuori ancora il nome di Sissi, la conoscente di Luigi che era già stata chiamata in causa nelle scorse puntate, per far capire a Sara che Luigi non è così perfetto come vuole far credere. Inoltre secondo Lorenzo, Sara si annoia quando è insieme a Luigi, mentre quando è con lui si diverte molto di più...

Discussioni con Lorenzo

Luigi Mastroianni rinfaccia al rivale che lui ha cancellato il suo profili Instagram una settimana prima di partecipare a Uomini e Donne, forse per paura che si scoprisse qualcosa su di lui. Ricccardi si difende dicendo che gli avevano hackerato il profilo e prende il cellulare per mostrare le mail del ripristino. Maria De Filippi invita Lorenzo a mostrare il suo telefono a Sara, ma lei non vuole controllare né il telefono di Lorenzo né quello di Luigi. La conduttrice rivela che Sissi ha chiamato la redazione per proporsi come tentatrice di Temptation Island. Luigi risponde di non sapere nulla a riguardo perché ha chiuso i rapporti con la ragazza. Per lui è più importante Sara. Restano dei dubbi: Luigi ha sempre detto che Sissi si stava frequentando con qualcuno, ma la chiamata per Temptation Island risale a pochi giorni prima…

