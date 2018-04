MACHETE/ Su Rai Movie il film con Danny Trejo e Jessica Alba (oggi, 4 aprile 2018)

Machete, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Jessica Alba, Lindsay Lohan e Robert De Niro, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE DANNY TREJO

Il film Machete va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione del 2010 che è stata diretta dal regista Robert Rodriguez, famoso soprattutto per essere un "discepolo" di Quentin Tarantino. Film di produzione americana che vanta nel cast dei veri pezzi da novanta di Hollywood, come Jessica Alba nella parte di Sartana Rivera, Lindsay Lohan nel ruolo di April Booth, Robert De Niro nella parte del senatore McLaughlin e Steven Seagal nei panni di Rogelio Torrez. Completano il cast Danny Trejo (Machete Cortez, protagonista del film), Tom Savini (Osiris Amanpour), Alicia Marek (June Booth), mentre Jeff Fahey è Michael Booth, Don Johnson interpreta Von Jackson, Cheech Marin ha il ruolo di padre Cortez, Daryl Sabara è Julio e Michelle Rodriguez ha la parte di Luz. Ma scopriamo insime la trama del film nel dettaglio.

MACHETE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Machete Cortez è un agente federale che ha visto la sua vita cambiare radicalmente a causa del suo capo corrotto, che in combutta con i singori messicani del narcotraffico, l'ha fatto cadere in un'imboscata in cui la moglie e il figlio di Machete sono morti. Anche lui era stato creduto ucciso, invece salvatosi ha cambiato vita e si è trasferito in Texas, dove un uomo d'affari corrotto e malavitoso, Michael Booth, lo assume per un compito molto pericoloso. Uccidere un senatore, McLaughlin, eletto in Texas e in combutta con i narcotrafficanti messicani. Si trattaperò di un'altra trappola, visto che Booth vuole solo il ferimento di McLaughlin per raccogliere consensi elettorali, e così ordina a un suo scagnozzo di uccidere Machete. Che riesce però anche questa volta a salvarsi e, dopo essere stato soccorso da due infermiere, attivare la sua vendetta. Rapisce infatti la moglie e la figlia di Booth dopo essere venuto a conoscenza che è in combutta con Rogelio Torrez, il signore della droga che ha architettato il primo assalto in cui la famiglia di Machete è rimasta uccisa. L'ex agente viene a contatto con una Rete che si occupa di soccorrere i clandestini che vengono tartassati dalle attività criminali di Booth e McLaughlin, questo porta a far venire allo scoperto gli affari e la corruzione dei due. McLaughlin decide di eliminare Booth, ma a sua volta il senatore sta per essere eliminato per tradimento. L'intervento di Machete e dei membri della Rete lo salverà momentaneamente, ma sarà poi giustiziato da April, la figlia di Booth, per vendicare l'uccisione del padre. Machete avrà invece la resa dei conti con Rogelio Torrez, costringendolo ad uccidersi da solo col suo Machete come gli antichi samurai che commettevano il Seppuku. Ricevendo nuovi documenti, Machete riparte per gli Stati Uniti per cominciare di fatto la sua terza vita.

