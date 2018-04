MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 4 aprile 2018: Elliot prepara lo scontro con Whiterose?

Mr. Robot 3, anticipazioni del 4 aprile 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Elliot cerca di entrare fra le fila della Dark Army; Angela sostituisce Darlene alla FSociety.

Mr Robot 3, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 4 aprile 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 9°, dal titolo "Fase 3". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Elliot (Rami Malek) ha solo dieci anni ed è arrabbiato con il padre perché non gli ha detto di essere malato. Dopo aver scoperto che il figlio non lo perdonerà mai, Mr Robot (Christian Slater) crolla sul pavimento e muore. Il ragazzino però decide di entrare comunque al cinema ed è in quel momento che iniziano le sue visioni. Nel presente, Darlene ( Carly Chaikin) cerca di scuotere Elliot dal suo malessere, ma il fratello è deciso a togliersi la vita per impedire a Mr Robot di avere ancora il sopravvento su di lui. Elliot organizza comunque le sue ultime ore di vita, deciso a cancellare qualsiasi cosa lo riguardi. Anche il giubbotto che il padre indossava sempre e che decide di distruggere. Contatta quindi Hard Andy (Christopher Halladay), uno spacciatore che ha conosciuto grazie ad un contatto e che decide di perquisirlo a fondo quando scopre quale quantitativo di droga ha intenzione di comprare. Intuisce alla fine che ha solo intenzione di uccidersi. Elliot raggiunge poi casa del fratello di Mobly, che lo accoglie con forte rabbia. Non riesce quindi a scoprire dove sia stato sepolto. Trova invece i genitori di Trenton in partenza per via dello scandalo che ha colpito la figlia e le accuse di terrorismo. Elliot invece è sicuro che fosse una brava persona e sottolinea che era innocente. Anche il padre è convinto che sia stata incastrata, ma non ha nessuna prova per dimostrare ciò che dice. Più tardi, il fratello di Trenton, Mohammed (Elisha Henig), lo raggiunge sulla spiaggia e lo sorprende con il sacchetto di pillole. Gli rivela infatti di averlo seguito e di non essere in grado di tornare indietro: per questo decide di sedersi al suo fianco. Una volta tornati a casa, il ragazzino gli rivela che i genitori hanno già raggiunto il Connecticut e lo convince a portarlo al cinema. Scopre così che trasmetteranno Ritorno al futuro, nello stesso giorno in cui Marty McFly decide di salire sulla DeLorean per la prima volta. Mohammed però decide di uscire nel bel mezzo del film e Elliot capisce che ha raggiunto la Moschea in cui andava sempre con Trenton. Una volta trovato, i due affrontano un dialogo surreale in cui Elliot rivela di voler morire. Il ragazzino confessa invece di credere a volte che la sorella sia morta per un suo errore. Una volta riaccompagnato a casa, Elliot promette a Mohammed che lo accompagnerà a vedere un altro film in un altro momento. Raggiunge poi il fratello di Mobly ancora una volta e cerca di convincerlo a fare un funerale come si deve in sua memoria, minacciando infine di rivelare al Fisco il suo collegamento con Hard Andy. Gli consegna così le pillole perché possa rivenderle e raggiunge casa di Angela (Portia Doubleday), ma la ragazza decide di non aprirgli. Decide quindi di fare con lei un gioco tramite la porta, un sogno ad occhi aperti che facevano quando erano solo ragazzini. Tornato a casa, trova un'email crittografata di Trenton in uno dei suoi hard disk, in cui afferma di aver trovato un modo per bloccare l'attacco.

ANTICIPAZIONI DEL 4 APRILE 2018, EPISODIO 9 "FASE 3"

Mr Robot e Tyrell raggiungono casa di Price, dove quest'ultimo annuncia chi sarà il nuovo CEO dell'azienda. Tyrell intuisce di essere ancora una marionetta nelle mani della Dark Harmy, ma i federali non possono essere d'aiuto. Elliot legge poi il messaggio di Mr Robot sulla connessione dati, mentre l'email inviata da Trenton svela che Romero ha gli accessi al codice crittografico di Five-Nine. Il processo potrebbe invertire la Fase 2, ma è nelle mani dei federali. Per riuscire ad aiutare il fratello, Darlene seduce Dom e le ruba il distintivo, ma viene beccata. Intanto, Angela continua a credere in Whiterose ed ottiene la fedeltà della FSociety. In seguito alle rivelazioni di Darlene, Santiago contatta Irving in pieno panico. Quest'ultimo invece permette a Elliot di entrare in contatto con il braccio destro di Whiterose con la scusa di una finta Fase 3.

