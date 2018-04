Marco Giallini e la morte della moglie Loredana/ "Se n'è andata senza poterle dire ciao, per me era tutto"

Marco Giallini e la morte della moglie Loredana: l'attore compie oggi 55 anni e fa un bilancio della sua vita, dalla sua carriera alla scomparsa della madre dei suoi figli.

Marco Giallini, stimato attore romano con alle spalle ben tre Nastri d'argento vinti e oltre quaranta presenze in altrettante pellicole, compie oggi i suoi primi 55 anni e ne approfitta per fare un bilancio della sua vita fino ad ora, in una intervista-confessione rilasciata al settimanale VanityFair. La sua è una carriera iniziata tardivamente in quanto, prima di muovere i suoi primi passi in ambito cinematografico, ha svolto lavori comuni come addetto alle consegne delle bibite ed imbianchino. "Di provini, nella mia vita, ne avrò sostenuti cinque in tutto", ha raccontato, dandosi la colpa per non aver deciso di intraprendere subito quella che, all'epoca non poteva ancora saperlo, si sarebbe trasformata in una carriera ricca di successi. Lungo il suo percorso, Giallini ha incontrato grandi nomi del cinema italiano, a partire dal maestro Ettore Scola che sin da subito ne profetizzò la carriera: "A Giallì, sei nato nell'epoca sbagliata, peccato che non ti ho incontrato prima, tu me ricordi quella robba lì, la commedia all'italiana", ricorda oggi l'attore. Nonostante il successo che gli ha destinato, oggi Giallini non può che guardare con occhio critico tutto ciò che ruota attorno al cinema attuale: "Non ha coraggio. Non c'è più neanche il contesto storico. [...] E di chi parli male? Di Berlusconi? Può farlo giusto Sorrentino, ma lui è un genio, come Servillo. Di Toni mi piace tutto, si vede che è un uomo libero", commenta. Lui ha confessato di aver sempre dato molto spazio alla sua libertà di scelta in ambito professionale, ad esempio rifiutando determinati ruoli: "Anche quando i registi non mi cagavan* e dicevano che non ero rassicurante, sentivo che ce l'avrei fatta", confessa oggi.

I RICORDI DELL’ATTORE, DALL’INFANZIA ALLA MOGLIE LOREDANA

Come un fiume in piena, nel corso della sua intervista a VanityFair, Marco Giallini ha anche fatto spazio ai ricordi della sua vita privata, da quelli della sua gioventù, semplice e spensierata, a quelli più recenti legati alla donna che ha amato e che poi ha sposato e perso qualche anno fa. La sua era una famiglia di origine operaia e l'infanzia non poteva che essere all'insegna della semplicità. "Io non sono mai stato povero, poveri sono quelli che non mangiano. Noi a casa abbiamo mangiato pure troppo", ha però chiarito. E la stessa semplicità, alla fine, si è riflessa anche sulla sua carriera di attore. Lui, che non ha mai ambito a "essere di moda" ma ha preferito piuttosto la genuinità. Per questo Marco ha imparato a vivere intensamente il suo lavoro di attore, "Mettendoci tutto quello che devi metterci quando reciti: devi essere cuore, cervello, anima, saliva, m*rda, sputi". Ma tra i suoi ricordi incancellabili ci sono poi anche quelli legati alla moglie Loredana, i momenti vissuti con lei sul muretto di via Nomentana e la morte, sopraggiunta nel 2011. "Per me lei è stata tutto. La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per trent'anni e che, dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ciao", dice Giallini, mantenendo vivo quel dolore ancora oggi percepibile. "Né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato", aggiunge. Con i suoi due figli ha rivelato di avere un rapporto davvero speciale, quasi più vicino ad un'amicizia, tanto da spiegare: "Se arriva una ragazza non salgono al piano di sopra e mi chiedono sorridendo: 'Sei solo papà?'".

