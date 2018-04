Mattino Cinque sospeso?/ "Al suo posto un nuovo programma", Federica Panicucci chiarisce: "Ecco la verità"

Mattino Cinque sospeso? Il programma potrebbe essere chiuso e sostituito secondo il settimanale Chi, ma Federica Panicucci rompe il silenzio e chiarisce

04 aprile 2018 Anna Montesano

Federica Panicucci, Mattino 5

Mattino Cinque sta per chiudere. È questa l'indiscrezione delle ultime ore che sta smuovendo il web. Il famoso programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi potrebbe essere presto sostituito per far posto ad una trasmissione ad hoc dedicata ai mondiali di calcio. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi: "Mediaset - si legge sulla rivista 'diretta da Alfonso Signorini - dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe 'Mattino Cinque'. Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone". Un'indiscrezione che ha subito portato molti a credere che la presunta chiusura potesse essere correlata alla polemica che ha visto protagonista la conduttrice Federica Panicucci per le parole poco carine usate nei confronti del collega Francesco Vecchi.

Federica Panicucci risponde al gossip: "Nessuna sospensione di Mattino 5"

Ma qual è la verità di tutta questa vicenda? Mattino Cinque rischia davvero la chiusura? Federica Panicucci decide di rompere il silenzio e dire la sua: “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino 5'. Uso questa pagina per fare un po’ di chiarezza: NESSUNA CHIUSURA IMPROVVISA O SOSPENSIONE…” La conduttrice ancora chiarisce che Mattino 5 chiuderà regolarmente i battenti l’8 giugno 2018 per lasciare spazio a questa trasmissione sportiva. Il programma tornerà poi a settembre con la nuova edizione. Non ci resta quindi che attendere tutte le novità in merito ai cambi di palinsesto nelle prossime settimane.

