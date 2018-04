Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, matrimonio in crisi?/ "Non dureranno a lungo": scoppia il gossip

Matrimonio in crisi per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Il settimanale Nuovo parla di momenti difficili per la coppia: si tratta solo di voci infondate?

04 aprile 2018 Anna Montesano

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Matrimonio in crisi per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? L'indiscrezione, che ha dell'incredibile, arriva dal numero in edicola del settimanale Nuovo, che parla di nubi all'orizzonte per una delle coppie più belle e amate dello spettacolo italiano. Secondo il noto settimanale, diretto da Riccardo Signoretti, nella coppia ci sarebbero forti incomprensioni - e neppure tanto recenti - causate soprattutto dal diverso modo di vivere la popolarità e lo stare sotto i riflettori. Se la Hunziker è sempre pronta ad accogliere i paparazzi con suo solito sorriso, Tomaso è invece più schivo e riservato. E stando a questo, secondo le malelingue, i due “Non dureranno a lungo”. Il settimanale inoltre sottolinea che Trussardi non avrebbe gradito nemmeno il bacio che la moglie gli ha dato in diretta al Festival di Sanremo 2018.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: crisi o voci infondate?

Ma si tratta di indiscrezioni concrete o soltanto di voci infondate? Il dubbio che si tratti di semplice gossip è concreto. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche negli ultimi tempi, non hanno mai mostrato segni di crisi o comunque di incomprensioni tali da minare il benessere della coppia. I paparazzi hanno, anzi, sempre immortalato i due immersi in un bellissimo quadretto di famiglia, fatto di amore e rispetto reciproco. Ricordiamo che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono legati in matrimonio in quel di Bergamo Alta il 10 ottobre 2014 e dalla loro unione sono nate due meravigliose bambine: Sole e Celeste. Addirittura di recente si parlava dell'arrivo di un terzo figlio (quarto per la Hunziker), che la showgirl ha anche annunciato essere "in cantiere".

