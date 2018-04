MonnyB, blogger di cucina e volto tv/ Video, morta di cancro: Gambero Rosso Channel la ricorda

MonnyB, blogger di cucina e volto tv: è morta a 48 anni perdendo la battaglia contro il cancro, dopo averlo sconfitto una volta. Il ricordo di Gambero Rosso Channel.

04 aprile 2018 Emanuela Longo

MonnyB, blogger di cucina e volto tv è morta (Foto Facebook)

Il mondo della tv e la blogosfera piangono la scomparsa di Monica Brenna, conosciuta dai suoi numerosi fan con l'appellativo di MonnyB e nota al grande pubblico in quanto volto di alcuni programmi tv culinari trasmessi su Rete 4 e su Gambero Rosso Channel. Monica è morta all'età di 48 anni, dopo aver perso la sua più difficile battaglia, quella contro il cancro che già aveva vinto una volta e che sperava di poterci riuscire nuovamente, quando il "male" si era ripresentato due anni dopo. Nata a Boves, in provincia di Cuneo da diversi anni viveva a Torino e proprio qui, circondata dall'affetto dei suoi cari, fino all'ultimo ha lottato contro il male incurabile che da tempo l'affliggeva, senza mai perdere quel dolce sorriso che nel tempo era diventato il suo tratto distintivo. Tradizione e novità erano alla base delle sue creazioni in cucina, che da tempo la vedevano impegnata dietro ai fornelli ma anche dietro lo schermo di un computer dando vita non solo al suo seguitissimo blog sul quale, nel presentarsi, scriveva: "Le mie storie e le mie ricette si intrecciano con la vita quotidiana e naturalmente non può mancare Francesca, la mia originale figlia adolescente, tutto, direttamente dalla mia casa nella mia amata Torino…". Nel 2010 poi, aveva scritto un libro dal titolo "La cucina senza tempo (da perdere)" contenente consigli pratici su come districarsi senza problemi tra spesa e cucina mettendo insieme tradizione e nuove tendenze culinarie.

LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

Aveva un pubblico prettamente femminile ma non solo MonnyB, la dolce blogger appassionata di cucina che con la sua simpatia riusciva a mettere davvero tutti d'accordo. I suoi piatti erano sfiziosi, particolari e mai banali. Attraverso il suo blog si rivolgeva proprio alle tante donne che negli anni sono diventate sue fedeli fan, scrivendo di lei: "MonnyB sono io ma MonnyB siamo tutte noi, donne magnifiche dal nord al sud, un universo pieno di risorse e capacità". Già una volta era riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro ed all'epoca aveva scritto, come ricorda oggi TorinoToday: "Ho avuto una seconda opportunità. Sono una donna fortunata. Ora la mia vita è cambiata in meglio". Una vittoria che però, due anni dopo, era stata offuscata da una nuova battaglia, questa volta persa. Appresa la notizia, in tanti hanno manifestato sui social sconcerto e dolore per questa perdita improvvisa. Anche Gambero Rosso Channel, tramite la sua pagina Facebook, nelle passate ore ha rivolto un messaggio toccante a Monica Brenna. Proprio il celebre canale di cucina del gruppo Sky l'aveva accolta con grande affetto: "Carissima Monny, "semplicemente ciao" da noi tutti di Gambero Rosso Channel. Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai". Un ricordo che proseguirà nei prossimi giorni, quando sulla medesima pagina social del canale sarà pubblicata una puntata del programma Semplicemente Monny B per ricordare la blogger dal sorriso dolce, stroncata dal cancro. Oggi, intanto, è stato postato uno dei suoi video: "Un buongiorno speciale in ricordo di un'amica del canale. Ciao Monny!".

