Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 aprile 2018: il Leone deve reagire, settimana importante per il Capricorno

Paolo Fox, oroscopo oggi 4 aprile 2018. Previsioni segno per segno: il Leone deve recuperare ardore, per i nati sotto il segno del Capricorno settimana importante

04 aprile 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MERCOLEDI' 4 APRILE

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 4 aprile 2018. Amici del Leone, dovete avere un pò più di ardore nella vita. Questo è un momento di grande energia per chi di voi vuole portare avanti le cose. Le difficoltà dei mesi precedenti sono ormai messi da parte. In questo momento con un cielo così positivo è probabile che vi siano delle situazioni molto positive e che giungano nuove notizie in questo momento. Per il Capricorno è una settimana importante, anche perché rispetto a quelle di marzo hai una forza in più. Si aprono delle realtà nuove. Dovete pensare di ottenere qualcosa per voi stessi soprattutto perché ultimamente avete impegnato molto del vostro tempo soprattutto per gli altri e non per i vostri bisogni. Per lo Scorpione questa settimana sarà molto pensierosa. Vi sono molte situazioni che vi faranno valutare differenti realtà. Far sabato e domenica vi saranno delle novità.

AMORE AL TOP PER...

Per il Cancro, se dovete affrontare un discorso riguardante i sentimenti e in particolare l'amore, questo appare il momento giusto per fare delle scelte e ridimensionare le persone che sono intorno a voi. L'amore può attraversare un momento difficile per i nati sotto il segno dell'Acquario. In questo momento è facile arrabbiarsi e iniziare qualche scontro in famiglia. Cercate di non mettere in discussione qualsiasi cosa che vi è intorno a voi. Per il Cancro è un momento più stabile per i sentimenti. Per il Leone l'unico dubbio riguarda l'ambito amoroso in cui dovete avere un po’ di prudenza. Invece per chi è solo tra i nati sotto il segno del Toro, forse è il momento di aprire il proprio cuore ai sentimenti.

LAVORO AL TOP PER...

Per chi è nato sotto il segno del Toro, nell'ambito lavorativo sarà più semplice raggiungere un obiettivo. Tutte le persone che sono intorno a te possono darti una mano per risolvere le difficoltà a cui vai incontro. Per il Sagittario vi è sempre un grande spirito creativo. E' un momento molto opportuno per gli incontri e per l'ambito creativo di cui il vostro segno ha una forte tendenza. Per i Gemelli vi è una forte agitazione che coinvolge il vostro segno, soprattutto nell'ambito lavorativo. Questo comunque è dovuto dall'anno scorso. Chi tra i nati sotto il segno dello Scorpione condivide un lavoro con la persona amata deve cercare di risolvere una serie di problematiche.

© Riproduzione Riservata.