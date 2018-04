POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso commenterà l'eliminazione di Elena Morali dall'Isola dei famosi?

Oggi, mercoledì 4 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Spazio all'Isola dei famosi 2018.

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, mercoledì 4 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Ieri, il programma pomeridiano di Mediaset ha fatto compagnia a 2.103.000 spettatori con il 18.86% nella prima parte, a 2.428.000 spettatori con il 19.53% nella seconda parte e a 2.056.000 spettatori con il 15.24%, nella terza. Protagonista indiscusso della puntata è stato l’ex naufrago Marco Ferri, che ha risposto alle insinuazioni di Cecilia Capriotti sulla sua sessualità: “All'inizio ho riso di queste cose, però l'amaro in bocca me l'ha lasciato. Le insinuazioni hanno una vena accusatoria e discriminano un po'. Perché sembra che l'omosessualità fosse svilente del mio essere uomo. Io sono eterosessuale, ma se fossi omosessuale quale fastidio ti darebbe?”, ha detto Ferri. La Capriotti, rea di aver detto "Marco è più femmina di me”, ha smentito le accuse: “Io non ho mai detto che sei omosessuale. Ho fatto una battuta infelice, posso anche chiedere scusa, ma da qui ad accusarmi di aver detto che tu sia gay, assolutamente no. Se tu lo fossi, non ci sarebbe nulla di male”.

Spazio all'Isola dei famosi dopo l'eliminazione di Elena Morali?

La ex naufraga ha cercato di sviare parlando del cocco “rubato”, ma Ferri non ha mollato: “Hai detto che sono effeminato. Se per te effemminato vuol dire che è un uomo che ha cura del proprio corpo, cucina, che è ordinato e che non da un pugno in faccia ad una persona di un orientamento sessuale diverso per fargli dei grattini, allora penso che ci vogliano più uomini effemminati. Potevi dirmelo in faccia e in un altro contesto, non dovevi andare in uno studio televisivo nel momento in cui io non ci sono”. Marco Ferri ha anche smentito le dichiarazioni di Aida Nizar, star spagnola con cui ha partecipato al Grande Fratello VIP spagnolo, che ha più volte dichiarato un innamoramento di Ferri nei suoi confronti. Dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi che ha visto l’uscita di scena di Elena Morali, è quasi certo che Barbara D’Urso tornerà a parlare del reality anche questo pomeriggio!

