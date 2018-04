STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone in onda in versione ridotta per la Champions League

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, mercoledì 4 aprile, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone, per lasciare spazio alla diretta della partita di calcio tra Barcellona e Roma, match valido per l’andata dei quarti di finali di Champions League. Ieri, martedì 3 aprile, Antonio Ricci è intervenuto in diretta su Radio Onda Ligure 101 nel corso della puntata della trasmissione “Liguria In Onda”, che vedeva come ospiti in studio Gino Rapa e Carla Migliardi dei Fieui dei Caruggi, storica associazione ingauna a cui appartiene anche Ricci. Il papà di Striscia ha parlato del premio “Fionda di Legno” che quest’anno viene assegnata alla fondazione “Doppia Difesa” istituita da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno a tutela delle donne soggette alla violenza di genere. Tra i vincitori degli anni passati: Balbontin-Ceccon-Casalino, Fabrizio De Andrè, Paolo Villaggio, Milena Gabanelli, Roberto Vecchioni, don Andrea Gallo, Carlìn Petrini, don Antonio Mazzi, Fiorella Mannoia e Javier Zanetti.

Antonio Ricci premia Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno

“La fionda quest’anno rende omaggio a due personaggi che sono entrambi stati mediaticamente scoperti da me. Con Michelle ho fatto une edizione di Paperissima quando era appena maggiorenne e l’avvocato Bongiorno l’ho scoperta durante il maxi processo ad Andreotti”, ha raccontato Antonio Ricci nel corso dell’intervista radiofonica. “Abbiamo scelto una associazione che si occupa della difesa delle donne. Un tema delicato specialmente in questo momento storico. Verranno a ritirare il premio Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. Una fionda data a due donne ma per rappresentare tutte le donne”, hanno spiegato i Fieui dei caruggi, come riporta Savona News. Antonio Ricci sarà presente alla cerimonia di consegna della Fionda di Legno 2018 in programma domenica 15 aprile alle 17 al Teatro Ambra di Albenga.





