Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: sarà tra i single a Temptation Island?

Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni: al trono classico di Uomini e Donne la tronista Sara Affi Fella non gradisce molto la vicinanza del corteggiatore siciliano alla ragazza.

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Sissi (Instagram)

Nelle ultime settimana al trono classico di Uomini e Donne si è parlato spesso di una certa Sissi, un’amica di Luigi Mastroianni. La tronista Sara Affi Fella infatti non gradisce molto la vicinanza del corteggiatore siciliano alla ragazza. Luigi ha spegnato che Sissi è amica di un suo amico, che lui ha conosciuto qualche mese fa e con cui capita di trascorrere qualche serata. Nella puntata di oggi, mercoledì 4 aprile, Lorenzo Riccardi tira ancora fuori il nome di Sissi per far capire a Sara che il suo rivale non è così perfetto come vuole far credere. Inoltre Maria De Filippi dice che Sissi ha chiamato qualche giorno fa per proporsi come single di Temptation Island. Luigi Mastroianni dice di non saperne nulla e che ha chiuso tutti i rapporti con Sissi, perché Sara è più importante.

Sissi a Temptation Island?

Secondo le fonti del Vicolo delle News, Sara si è subito infastidita quando è stata tirata fuori la ragazza e ha avuto qualche dubbio sul fatto che Luigi ignorasse davvero la decisione dell'amica di fare la tentatrice nella prossima edizione di Temptation Island. Restano dei dubbi poiché Luigi ha sempre detto che Sissi stava frequentando un ragazzo… Sui social, Sissi è diventata una “star”: “Ho curiosato su Instagram l’amica di Luigi, Sissi. Dire che è bella è dire poco. Sara e Nilufar messe insieme non arrivano a eguagliare la sua bellezza” e “Sissi mica male”, hanno scritto alcuni fan di Uomini e Donne che sono andati a curiosare sui social della ragazza. Altri invece chiedono che l’amica di Luigi Mastroianni faccia il suo ingresso nello studio: “Il mio sogno per il trono di settembre. Giordano, Luigi e Sissi sul trono. Stop. Punto” e “Dai fate entrare Sissi in studio e diamo inizio al trash del trash”.

