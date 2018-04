Stanger Things un plagio?/ "L'idea non è originale ma copiata da un cortometraggio"

Stanger Things un plagio? Arriva la tempesta per il gioiellino Netflix giunto alla sua seconda stagione: "L'idea non è originale ma copiata da un cortometraggio", come andrà a finire?

04 aprile 2018 Hedda Hopper

Stranger Things 2

La piccola Undici e i suoi amici avranno presto un'altra gatta da pelare ma non per via di una nuova stagione di Stranger Things e di un nuovo mostro ma per quello che potrebbe diventare un vero e proprio scandalo pronto a spazzare via ogni certezza. A finire sotto accusa questa volta sono i fratelli Duffer "rei", secondo il suo accusatore, di aver rubato l'idea per la serie da un cortometraggio che lui stesso aveva inviato ai due. Sembra che la serie Netflix e il suo piccolo show siano incredibilmente simili e questo lo ha spinto a venire a galla raccontando i dettagli del "furto" e accusando apertamente i due fratelli menti di Stranger Things (tra gli altri). I due non hanno ancora commentato le accuse ma sicuramente nelle prossime ore qualcuno potrebbe prendere la parola per mettere a tacere Charlie Kessler.

LE ACCUSE AI FRATELLI DUFFER

Questo è il nome dell'autore di un corto del 2012 che sembrerebbe somigliare un po’ troppo a Stranger Things visto che l'incipit è uguale. Il corto racconta della scomparsa di un bambino ma anche di sperimentazioni del governo sui bambini, su mostri e anche di un poliziotto legato al caso e dal passato un po' complicato. Tutto sembra riportare proprio alla serie Netflix e se a questo ci sommiamo il fatto che, secondo quanto racconta Kessler, il cortometraggio, dal titolo Montauk, è stato inviato ai Duffer durante una festa del Tribeca Film Festival. L'idea non è molto originale, questo chi ha visto la serie lo sapeva già, ma proprio i continui richiami alla cultura pop anni '80 hanno reso grande la serie, poteva succedere lo stesso con questo corto o il suo autore è solo a caccia di popolarità?

