Star di Netflix molestata a Roma da tassista abusivo/ Olivia Taylor aggredita da un immigrato

Olivia Taylor Luccardi ha visto la sua vacanza romana trasformarsi in un incubo per via di un tassista (abusivo) che ha tentato di violentarla. Ecco il so racconto

04 aprile 2018 Hedda Hopper

Brutta serata per la bella Olivia Taylor Luccardi star di Netflix e famosa per il suo ruolo in Orange is The New Black a disposizione proprio sulla piattaforma streaming. L'attrice si trovava in Italia lo scorso dicembre ed è stato proprio allora che si è recata in un pub romano del quartiere Testaccio insieme agli amici ignara che da lì a poco sarebbe finita in un incubo. La bella attrice 29enne, statunitense, è finita nelle mani di un tassista abusivo fermato proprio dall'attrice per ritornare a casa. Secondo il racconto, e la denuncia, dell'attrice, il guidatore l'ha afferrata con vigore dalle braccia, trascinandola a sé, per poi baciarla sulla bocca. Per fortuna, dopo un primo momento di smarrimento, l'attrice è riuscita a divincolarsi e ha denunciato l'uomo.

ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE PER IL TASSISTA

Secondo quanto riporta Il Messaggero, sembra che proprio al termine della serata, l’attrice accompagnata dagli altri ragazzi, è salita a bordo di un taxi abusivo che ha riaccompagnato tutti a casa fino a che Olivia non è rimasta sola sul mezzo e il tassista ha deciso di arpionarla contro la sua volontà. L'uomo è stato denunciato e adesso è accusato di violenza sessuale. Secondo quanto riporta Leggo, il tassista, originario della Siria, rischia il processo penale perché il pubblico ministero Silvia Santucci ha presentato per lui l'accusa di violenza e non tentata. Il suo difensore è l’avvocato Francesco Bolognesi.

