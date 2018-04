UNA VITA/ Celia rapita: Mauro sulle tracce di Zenon, nuova guerra a Cayetana?

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Alle 14.10 di oggi, mercoledì 4 aprile, su canale 5, va in onda una nuova puntata di Una Vita, la famosa soap opera spagnola che, da quasi tre anni, fa compagnia agli italiani con tantissimo successo. Si riparte dagli intrighi di Cayetana. La dark lady di Acacias 38 è ormai tornata in pista: dietro la malattia, si nasconde la vera Cayetana che continua a tramare contro Mauro nonostante finga di sostenere la storia d’amore tra il poliziotto e Teresa. Il nuovo braccio destro di Cayetana è Zenon che, però, è stato smascherato da Sara. La ragazza, dopo aver rubato il fascicolo su Cayetana da casa di Mauro, ha confessato al poliziotto la verità svelando di aver consegnato il fascicolo a Fernando come le aveva chiesto Zenon. Mauro che non si è mai fidato di Fernando mette in guardia Teresa invitandola a non fidarsi dell’uomo. Cosa si nasconde dietro i sotterfugi di Cayetana? La donna ha intenzione di distruggere Mauro? Nel frattempo, Elvira continua a preoccuparsi di Simon per cui prova un sincero affetto mentre Felipe non sa più come riconquistare Celia, sempre più distante.

UNA VITA: CELIA RAPITA DA UN UOMO MISTERIOSO

Nuovo colpo di scena nella puntata odierna di Una Vita. Dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento di Felipe con la domestica Huertas, Celia è decisa a riprendere in mano la sua vita. La donna è sempre più affascinata da Cruz e, nonostante la preoccupazione di Trini e l’avversità di Felipe, nella nuova puntata uscirà di casa con alcuni gioielli. Dopo aver fatto pochi passi, però, sarà rapita da un uomo misterioso. Si scoprirà, poi, che il rapitore di Celia è Cruz, il ragazzo per cui la moglie di Felipe sta lentamente perdendo la testa al punto da mettere in pericolo la sua vita da signora. Mauro, nel frattempo, continuerà ad inseguire Zenon: il poliziotto è deciso a fare di tutto pur di mettere le mani sull’uomo per scoprire chi c’è sopra di lui. Con l’aiuto di Victor, Mauro riuscirà a scovare l’uomo e darà il via ad un inseguimento. Riuscirà ad arrestarlo? L’uomo confesserà di essere il braccio destro di Cayetana?

