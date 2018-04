Un posto al sole/ Anticipazioni 4 aprile: il ritorno a Napoli di Viola

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 aprile: Ornella e Raffaele tornano a Napoli con Viola e il piccolo Antonio, Elena è sempre più stanca delle bugie di Alice.

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Un posto al sole

Un posto al sole, la soap opera che, da ventidue anni è entrata a far parte della quotidianità degli italiani, torna in onda oggi, mercoledì 4 aprile, alle 20.40 su Raitre. Prima di scoprire cosa accadrà nella nuova puntata, vediamo cos’è successo nell’ultimo appuntamento trasmesso. Tra Serena e Filippo i problemi aumentano. La distanza tra i due coniugi aumenta sempre di più. Filippo, infatti, è sempre più dipendente dal suo lavoro e ciò non fa che allontanarlo dalla sua famiglia e la sua ultima decisione rischia di distruggere definitivamente il rapporto con la moglie. Marina, decisa a salvare la sua impresa, è ormai convinta che l’unica soluzione possibile sia quella di allontanare Roberto Ferri. Mariella, invece, è sempre più sofferente nei confronti di Guido che, dopo aver saltato il pranzo di Pasquetta per aiutare Cinzia, ha deluso fortemente la compagna. Mariella, sempre più triste per come si sta evolvendo il rapporto con Guido, al comando fa uno sgradevole incontro. Susanna, infine, fatica ad ambientarsi alla terrazza e confessa tutto ad Ugo. Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata? Ecco le anticipazioni.

UN POSTO AL SOLE: IL RITORNO A NAPOLI DI VIOLA

Una piacevole sorpresa attende i telespettatori di Un posto al sole. Nella puntata odierna della famosa soap opera, infatti, a Posillipo tornerà uno dei personaggi più amati. Ornella e Raffaele, infatti, faranno ritorno in città con Viola e il piccolo Antonio. Diventata da poco mamma, però, Viola appare profondamente stanca e, soprattutto, per niente felice. Le condizioni di Viola, infatti, preoccuperanno la dottoressa e Raffaele. Cosa sta accadendo alla ragazza? Serena, nel frattempo, sempre più preoccupata per Filippo sempre più dipendente dal trading on-line, decisa a salvare il suo matrimonio, deciderà di chiedere l’aiuto di Giulia. Elena, invece, sarà esasperata dalle continue bugie di Alice che continua a poter contare su Marina che non fa che intromettersi nell’educazione della ragazza. Stanca e delusa dalla madre e dalla figlia, Elena dovrà fare i conti anche con le nuove avances di Enriquez. Riuscirà a gestire tutto o, esasperata, cederà al corteggiamento dell’uomo?

