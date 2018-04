Uomini e Donne/ Alessandro D'Amico, il trono e l'addio ad Alex: "A letto non funzionava!" (Trono Classico)

04 aprile 2018 Anna Montesano

Alessandro D'amico e Alex Migliorini

Non si arresta il botta e risposta tra Alex Migliorini e Alessandro D'Amico. Con sofferenza, la storia tra l'ex tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne si è conclusa poco tempo fa e con forti recriminazioni, soprattutto da parte della madre di Migliorini nei confronti di Alessandro. Intervistato per il numero in edicola di Nuovo Tv, Alessandro D'Amico torna però a chiarire alcuni concetti, facendo però scottanti rivelazioni finora rimaste celate. "In cosa siamo incompatibili? Non mi faceva sentire protetto, sentivo di non avere accanto una persona decisa. - svela il ragazzo, che ancora tiene ad aggiungere - Gli manca la stabilità dell'uomo maturo, con una vita, un lavoro, una vera realizzazione. Per me tutte cose fondamentali in un rapporto di coppia".

Alessandro D'Amico prossimo tronista? "Alla De Filippi direi di no"

Rivelazione importante arriva però nel corso dell'intervista e riguarda la sfera più intima del rapporto con Alex Migliorini. Alessandro, infatti, ammette che un altro aspetto che tra loro non ha funzionato è quello sessuale: "All'inizio non ho dato importanza al sesso. Ma poi ho capito di non poter minimizzare certi aspetti che non funzionavano e che hanno influito sulla decisione di chiudere. Anche nell'intimità io sento il bisogno di sentirmi protetto". Parole importanti quelle di D'Amico, che conclude con la risposta a: saliresti sul trono? "Direi di no a Maria De Filippi. - e conclude - La trasmissione è stata un'esperienza indimenticabile e per questo ringrazio Maria, ma l'unico ricordo voglio che sia l'uscita dallo studio con Alex, mano nella mano".

