Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani delusa dall'amore: arriva la proposta di Maria? (Trono Over)

04 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha chiuso definitivamente la storia con Giorgio Manetti ed è pronta a trovare un nuovo amore che, questa volta, sia per per sempre. Nonostante le grande delusioni che la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha vissuto fino ad oggi, l'ottimismo non manca. Gemma è anzi più che pronta e predisposta a rimettersi in gioco e ben lo dimostrano queste parole: "Ora il mio cuore è un bagaglio per un lungo viaggio da riempire con i vestiti giusti, da uomo e da donna. - ha ammesso nella recente intervista a Uomini e Donne Magazine - Come quando si fa la valigia per una vacanza di coppia, tra due persone che si amano alla follia. Cerco una mano per rialzarmi dalla caduta. L’entusiasmo c’è, manca la materia prima. Alle signore della mia età che mi fermano per strada dico sempre: ‘Non smettete mai di credere nell’amore‘. Posso sembrare fanciullesca, ma sono me stessa e ottimista verso il futuro".

Gemma nuova opinionista? Una proposta vicina...

Ma Gemma Galgani riuscirà davvero a trovare l'amore nello studio di Uomini e Donne? Sono ormai più di due anni che la storia con Giorgio Manetti è finita. In questo tempo, Gemma ha conosciuto altre persone e, tranne che con Marco Firpo, con nessuno di questi la conoscenza è andata a buon fine. Eppure la dama non ha intenzione di lasciare la sua postazione nello studio di Uomini e Donne: "Come gli altri anche io rimango qui a cercare l'amore finché posso" ha fatto sapere la Galgani in studio, scatenando le critiche di Tina Cipollari. Ma chissà che, in un futuro neppure troppo lontano, Maria De Filippi non decida di dare a Gemma un posto tra gli opinionisti, magari proprio accanto alla Cipollari...

