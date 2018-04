Al Bano/ Cerca la "nuova" Romina Power? (The Voice of Italy 2018)

Al Bano in cerca della nuova Romina Power a The Voice of Italy 2018? Punta forte sul talento femminile! J-Ax lo prende in giro per le sue scelte, chi avrà ragione?.

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Al Bano (Wikipedia)

Al Bano è uno dei giudici della nuova edizione di The Voice of Italy, il talent show trasmesso il giovedì sera su Rai 2. Si tratta di un'esperienza nuova per Al Bano che non aveva mai partecipato ad un talent show in qualità di giudice. Tuttavia, l'artista pugliese si è immedesimato perfettamente nella parte e ha dato prova delle sue abilità canore in un siparietto molto divertente, dimostrando anche le sue doti di intrattenitore. Il cantante pugliese infatti, spinto da J-Ax e Costantino della Gherardesca, ha cantato la hit parade "Cono gelato" del gruppo italiano Dark Polo Gang. Al Bano ha intonato alla perfezione il testo ed è riuscito ad esibirsi in una sua personale interpretazione che ha conquistato il pubblico. Per quanto riguarda le valutazioni in qualità di giudice, Al Bano è rimasto fulminato da Virginia Dioletta, ragazza 22enne, che al cantante pugliese ricordava la figlia Cristel, ed è stato conquistato dagli acuti di Cinzia Carreri e dalla grinta di Simona Marcelli. Sempre a caccia del grande talento al femminile, che stia cercando la "nuova" Romina Power?

Al Bano "preso di mira" da J-Ax

Per quanto sia il più anziano tra i giudici, Al Bano ha dimostrato davvero di saperci fare. Inoltre, Carrisi si è sempre dimostrato pacato e trasparente nei propri giudizi, cercando di essere imparziale e giusto. Per ora la squadra del cantante pugliese è composta da 6 talenti: Francesco Bovino, Aurelio Fierro Jr, Maryam Tancredi, Selenia Stoppa, Simona Marcelli, Virginia Dioletta e Cinzia Carreri. Nella scorsa blind audition Al Bano ha accolto in squadra solo delle ragazze, suscitando l’ilarità dei suoi colleghi. Soprattutto J-Ax si diverte a prendere in giro Al Bano: "Albano ti ha guardato come un cane guarda un gioco di prestigio”, “La maggior parte delle persone in questo studio sono state concepite da una canzone di Albano o da Albano stesso" e "Albano non sta facendo un team, ma sta cercando forza lavoro per raccogliere l'uva”, sono alcune frasi che il rapper ha dedicato al cantante di Cellino San Marco.

