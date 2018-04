Alessandra Celentano, hackerato profilo Instagram/ Brutto imprevisto per la maestra di Amici 17

05 aprile 2018 Anna Montesano

Alessandra Celentano

Brutto imprevisto per la maestra di Amici più amata e temuta. È stato hackerato il profilo Instagram di Alessandra Celentano, nota insegnate di danza e volto della scuola più famosa d'Italia. A violare il suo profilo potrebbe essere stato un ragazzo arabo, che ha cancellato tutti i suoi post ed ha modificato il nome. Rimane infatti al momento un profilo privo di ogni video e fotografia che vede solo l'immagine di presentazione di un corpo in bianco e nero. Il nome di Alessandra Celentano rimane, così come rimangono gli oltre 200 mila follower dell'insegnate di danza classica di Amici. Non ci sono comunicazioni da parte della Celentano: sulla sua pagina Facebook ufficiale, infatti, la maestra non si esprime sull'accaduto, nella speranza, probabilmente, che tutto si risolva al più presto.

Alessandra Celentano come Mara Maionchi: attacco informatico

Alessandra Celentano non è l'unica che di recente è stata vittima di un attacco informatico. La stessa cosa è accaduta qualche settimana fa al giudice di X Factor ed ex discografica Mara Maionchi. Anche per lei profilo hackerato, ma, fortunatamente, è riuscita a recuperare velocemente il suo account violato. Un imprevisto che arriva per la maestra di Amici 17 a un passo dall'inizio del serale, che partirà ufficialmente sabato 7 aprile e sarà rigorosamente in diretta. La maestra farà parte della commissione interna, atta a giudicare i ragazzi nel corso della prima fase del serale, accanto ai colleghi professori. La Celentano riuscirà a risolvere questo imprevisto prima della diretta di sabato?

