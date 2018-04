Amaurys Perez sta male/ Allarme all'Isola dei Famosi 2018: come sta? Alessia Mancini in lacrime

Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018 dopo la diretta. Il naufrago portato via dai medici: come sta? Alessia Mancini in lacrime e preoccupata per l'amico

05 aprile 2018 Anna Montesano

Amaurys Perez, Isola dei Famosi 2018

Momenti di grande preoccupazione per i naufraghi dopo la nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Amaurys Perez si è sentito male subito dopo la puntata ed è stato portato via dai medici. Il naufrago ha accusato un malore e da lunedì sera non è più tornato dal gruppo. Molti hanno iniziato quindi a preoccuparsi che Amaurys, che è il primo finalista di questa edizione dell'Isola, possa non tornare. La più allarmata è proprio Alessia Mancini, che ha con Amaurys un bellissimo rapporto di amicizia. Nella nuova puntata del daytime, la naufraga - che questa settimana è in nomination con Jonathan Kashanian - ha mostrato per la prima volta la sua fragilità, dichiarando di sentire un grande vuoto proprio per l'assenza di Amaurys Perez. Il naufrago continua ad essere sotto osservazione dei medici e Alessia non riesce a trattenere le lacrime.

Come sta Amaurys Perez? Il comunicato

La Mancini è preoccupata che l'amico possa essere costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi e tira un respiro di sollievo soltanto quando arriva il comunicato della redazione: "Amaurys in questo momento sta effettuando approfonditi controlli medici in seguito al malore accusato ieri sera. Sta bene e potrebbe rientrare presto". Non sono quindi gravi le condizioni di Perez, che è sicuramente uno dei naufraghi che più ha accusato la fame e che più è dimagrito in questa avventura all'Isola dei Famosi 2018. Tuttavia non si conoscono ancora le condizioni precise del naufrago nè quando potrà fare il suo ritorno tra gli altri naufraghi.

© Riproduzione Riservata.