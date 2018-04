Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi, 5 aprile 2018)

Anche se è amore non si vede, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone che hanno diretto la regia e Ambra Angiolini.

05 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE AMBRA ANGIOLINI

Il film Anche se è amore non si vede va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 5 aprile 2018, alle ore 21.10. Una commedia che è stata realizzata nel 2011 e prodotta da Attilio de Razza assieme a Medusa Film. Protagonista della pellicola una delle coppie comiche più amate sia su piccolo che su grande schermo, quei Ficarra e Picone conduttori dello show informativo 'Striscia la notizia', protagonisti dopo i successi di 'Zelig' e di altri programmi comici, anche nel cinema con diverse pellicole amate come 'Nati stanchi', 'L'ora legale', 'Femmine contro maschi' e tanti altri ancora. La regia di Anche se è amore non si vede è stata affidata ai due comici, così come la sceneggiatura e il soggetto. Una vera full-immersion nel mondo surreale e comico di Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE, LA TRAMA DEL FILM

Salvo, interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, sono due amici che si frequentano sin dai tempi della scuola, i classici amici che condividono tutto, che litigano, si contraddicono, si perdonano le vicende surreali in cui finiscono nella loro vita. In età adulta intraprendono un percorso lavorativo comune aprendo un'agenzia di viaggi a Torino organizzando itinerari per turisti che si rivolgono al viaggio low cost tramite uno scassato autobus a due piani. Salvo è più intraprendente, estroverso, alla ricerca dell'anima gemella che crede di avere trovato nella bella Natasha (l'attrice Sascha Zacharias), giovane guida turistica da lui assunta con pensieri rivolti ad un futuro assieme, in realtà inetta perché non conosce lingue straniere e, particolare di non poco conto, già fidanzata, una vera delusione sentimentale. Valentino è invece più introverso, dolce, è l'autista dello scassato bus mentre salvo è il cicerone, la guida, colui che intrattiene, anche con inesattezze culturali, gli ospiti durante gli itinerari turistici. Alla fine i due caratteri si compensano, ma Salvo è geloso della situazione sentimentale dell'amico, fidanzato oppressivo della bella Gisella (Ambra Angiolini). In questa sorta di particolare e buffo 'mènage à trois' s'intrufola, nemmeno troppo cautamente, una vecchia amica, Sonia, (l'attrice francese Diane Fleri) che confessa a Valentino la fine del suo recente fidanzamento, anche se non ufficiale, con l'americano Peter, geloso e possessivo. Sonia ritrova quella simpatia antica per Salvo e confida a Valentino la sua volontà di chiudere con Peter e mettersi con il vecchio amico, in quel momento perennemente single. Nascono così situazioni surreali e comiche all'interno di una relazione tra i personaggi spesso comica, a volte seria sul filo del tragicomico, tra falsi pettegolezzi, malintesi reciproci, gelosie tra gli uomini e le loro fidanzate, o future, possibili amanti, e le donne stanche di relazioni, di possessioni sentimentali, insomma, una classica commedia della vita in chiave tipicamente italica. La sicilianità dei due amici si evidenzia nei loro rapporti, gelosia e piccole insicurezze si manifestano nei rapporti, sino alla comicissima scazzottata nata su malintesi relazionali durante un matrimonio, insomma, una commedia con tutte le carte in regole per divertire senza svelare ulteriori arcani di una trama divertente sino all'ultima scena.

