Anna Tatangelo/ Vincerà la finale per dimenticare Gigi D'Alessio? (Celebrity MasterChef Italia 2)

Anna Tatangelo ha conquistato un posto nella finale di Celebrity MasterChef Italia 2, in onda questa sera su Sky Uno. La cantante di Sora vincerà la sfida contro Berti e Devenuto?

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo si è contraddistinta per un'ottima resistenza durante le sfide della seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia, e in particolare nella puntata andata in onda giovedì 29 marzo. In tale occasione, la cantante ha dato del filo da torcere all’ex arbitro Daniele Tombolini. Sia Tombolini che la Tatangelo sono stati messi in difficoltà dagli ingredienti (rane per lui, palle di toro per lei), ma si sono comportati egregiamente nel corso della sfida, iniziata con il Mystery Box e proseguita con l'Invention Test, ma a spuntarla, al termine del Pressure Test è stata la cantante di Sora. Ancora una volta è stata la grande semplicità nella realizzazione dei piatti e negli accostamenti degli ingredienti a permettere alla Tatangelo di continuare il suo percorso nella cucina di Celebrity MasterChef. Anna Tatangelo è stata giudicata fin da subito una delle migliori concorrenti in gara, collezionando tre vittorie, con il risultato migliore raggiunto nella seconda puntata a termine dell'Invention Test.

Anna Tatangelo rivalutata dal pubblico

Nel percorso di Anna Tatangelo a Celebrity MasterChef Italia 2 non sono mancati degli scivoloni, come nel caso della sfida al ristorante "Lume" di Milano. Ma la cantante è riuscita a rialzarsi a testa alta, avendo la meglio sul favorito Tombolini. Stando ai commenti su Twitter, la Tatangelo ha già conquistato un’importante vittoria: la stima e l’affetto del pubblico. “Bello sapere che con questa tua avventura a #CelebrityMasterChefIt in tanti ti stiano rivalutando. Stanno vedendo la vera Anna. Dolce, ironica e determinata. Continua così. Noi siamo con te. Sei grande”, ha scritto una fan della cantante. “Anna è veramente una ragazza fantastica...meriterebbe di vincere!” e “Celebrity MasterChef è la prima scelta televisiva che Anna Tatangelo azzecca. Finalmente esce fuori senza sovrastrutture e troppi filtri”, hanno commentato altri due utenti. Sarà Anna Tatangelo la vincitrice della fecondazione di Celebrity MasterChef? Se sì, a chi devolverà la vincita?

© Riproduzione Riservata.