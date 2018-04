Ascolti tv 4 aprile/ Barcellona-Roma e Canale 5 vincono la serata, tengono Fratelli Unici e Le Iene Show

Gli ascolti tv 4 aprile regalano un'altra vittoria a Canale 5 questa volta con il match Barcellona-Roma, tengono Fratelli Unici su Rai1 e Le Iene Show su Italia1. Ecco i dettagli

05 aprile 2018 Hedda Hopper

Ascolti tv del 4 aprile

Nuova serata portata a casa da Canale 5. Gli ascolti tv del 4 aprile confermano la supremazia della rete ammiraglia del Biscione soprattutto quando si tratta di grande calcio, reality e talent show. La primavera è pronta a regalare grandi risultati alla rete e se il successo dell'Isola dei Famosi del martedì non fosse bastato, anche ieri sera, Canale 5 ha raccolto davanti allo schermo quasi 6 milioni e mezzo di spettatori con uno share del 23,2% grazie al match Barcellona-Roma e portando a casa la vittoria in una serata complicata come quella del mercoledì. Le altre reti hanno tenuto bene lasciando il secondo posto sul podio a Rai1 e alla sua commedia italiana, Fratelli Unici, con protagonisti Raoul Bova e Luca Argentero. Per l'inedita coppia, davanti al televisore, c'erano 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share e difendendosi bene contro una partita molto attesa. E sulle altre reti?

IL DETTAGLIO DELLA PRIMA SERATA

La prima serata ha confermato i soliti risultati anche alle altre reti e agli altri protagonisti previsti a cominciare da Chi l'ha visto? e Le Iene Show che continuano a tenere alta l'asticella per Rai3 e Italia 1. In particolare, il programma con Federica Sciarelli ha accolto davanti al video 2.404.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%, mentre Le Iene hanno segnato il 12% di share con 2.344.000 spettatori. Ha chiuso in bellezza la serata Francesco Montanari con il suo innovativo Il Cacciatore. La serie, in onda su Rai2, ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Anche in replica, su La5, l’Isola dei Famosi ha ottenuto importanti risultati con 375.000 spettatori e con uno share dell'1.8%. Una serata movimentata e dalla diversa offerta televisiva, voi cosa avete scelto?

© Riproduzione Riservata.