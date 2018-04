BEAUTIFUL/ Bill, il nuovo piano e i sensi di colpa di Caroline (Anticipazioni puntata 5 aprile)

Mentre Bill cerca di nascondere la vittoria della Spectra alla sfilata di Monte Carlo, Caroline comincerà ad avvertire i primi sensi di colpa. Continuerà a fingersi moribonda?

05 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Beautiful

Il cast di Beautiful anche oggi pomeriggio sarà a Monte Carlo, dove tutti i protagonisti dell’amata soap saranno alle prese con l’esito della sfilata di moda più chiacchierata della stagione. Bill, infatti, ha cercato in tutti i modi di oscurare il vero risultato per contrastare la vittoria della Spectra Fashions, ma questa storia, in breve tempo, comincerà a insospettire tutti i presenti. Per fare in modo che i suoi progetti non vadano a monte, Bill si metterà inoltre in contatto con Caroline, alla quale chiederà di attenersi scrupolosamente al piano stabilito continuando a fingersi moribonda. Lei, che ha già iniziato ad avvertire i primi sensi di colpa per l’inganno che continua a portare avanti, comincerà a riflettere sulla necessità di dire a tutti la verità sul suo stato di salute, ma l’idea di perdere Thomas per sempre avrà la meglio anche questa volta. Caroline continuerà ad assecondare Bill nonostante tutto?

BEAUTIFUL: IL PIANO DI BILL HA LE ORE CONTATE?

Nella puntata di Beautiful in onda ieri, si è conclusa con successo la sfilata moda mare organizzata da Bill. Quest’ultimo, in particolare, quando si è reso conto che la vittoria sarebbe andata alla Spectra Fashions, ha messo fine alle votazioni, annunciando che la vera vittoria sarebbe stata la beneficenza fatta dalla fondazione attraverso le tante donazioni raccolte. Nell'appuntamento in onda oggi, però, i presenti cominceranno a riflettere sullo strano atteggiamenti di Bill, che dal loro punto di vista potrebbe aver sospeso le votazioni proprio per non ammettere pubblicamente il trionfo della Spectra. Kate e Wyatt, invece, continueranno a riflettere sul bacio che li ha uniti poco prima, e nel dissipare ogni dubbio su quanto accaduto sull’onda del successo della sfilata, si baceranno ancora una volta. Guai in arrivo, invece, per Zende, che vorrebbe festeggiare il suo debutto nel mondo della moda ma incontrerà il parere sfavorevole di Nicole.

