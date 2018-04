BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Al Bano e Romina Power ballerini per una notte: Maria De Filippi li batterà?

Ballando con le stelle 2018: Al Bano e Romina Power ballerini per una notte nella quinta puntata? Lando Buzzanca attacca Giovanni Ciacci che replica all'attore.

05 aprile 2018

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Dopo l'esordio di Robozao, Anastacia, il mago Silvan e Raoul Bova con Rocio Munoz Morales, i ballerini per una notte della quinta puntata di Ballando con le stelle, saranno nientemeno che: Al Bano Carrisi e Romina Power. Il colpaccio prenderà vita nell'appuntamento di questo sabato 7 aprile quando sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Maria De Filippi scenderà in pista con la prima puntata del serale di Amici 17. Chi avrà la meglio? Anche la Queen ha giocato decisamente bene, ecco perchè per l'esordio in prime time degli allievi ha deciso di fare scendere in campo Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton. Un gioco ad armi pari? Nonostante la curiosità nel vedere danzare Al Bano e Romina, su Canale 5 la concorrenza è molto forte. Inoltre, a parte gli ospiti, c'è anche una commissione esterna davvero interessante con grandi ritorni come quelli di Heather Parisi e Simona Ventura. Milly Carlucci nelle ultime ore ha anche diramato un video ufficiale su Facebook, offrendo gustose anticipazioni: “Ci sono tante cose che bollono in pentola. Aspettiamo il tango di Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro. Giovanni ha promesso un tango scandaloso. Questa è anche la puntata in cui inizia il torneo della gente comune. Abbiamo due numeri pazzeschi”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

AL BANO E ROMINA BALLERINI PER UNA NOTTE?

Al Bano e Romina Power ospiti della quinta puntata di Ballando con le stelle 2018. Secondo quanto annuncia BubinoBlog, i due ex coniugi, al centro del gossip da quando hanno ricominciato a cantare insieme, saranno gli ospiti speciali dello show di Milly Carlucci che, sabato 7 aprile, dovrà vedersela con la prima puntata del serale di Amici 17. Dopo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, il mago Silvan, Anastacia e Robozao, Al Bano e Romina Power saranno i ballerini per una notte del quinto appuntamento con Ballando. Ancora non si sa, tuttavia, se la coppia ballerà insieme come hanno fatto Raoul Bova e Rocio Munoz Morales o se ognuno avrà un partner diverso. La presenza di Al Bano e Romina Power, comunque, rappresenta un colpaccio per la Carlucci. Al Bano e Romina, infatti, restano due degli artisti più amati e seguiti dal pubblico che, ancora oggi, sognano il ritorno di fiamma. La presenza della coppia sulla pista dell'Auditorium del Foro Italico della Rai, dunque, permetterà alla Carlucci di vincere la gara degli ascolti?

BALLANDO CON LE STELLE 2018, LANDO BUZZANCA CONTRO GIOVANNI CIACCI

Ballando con le stelle 2018 continua ad essere al centro di accese polemiche per la scelta di concedere a Giovanni Ciacci la possibilità di ballare con un uomo. L’esperto di costume e di gossip della trasmissione di Raidue “Detto Fatto”, Giovanni Ciacci balla con Raimondo Todaro. La coppia, però, ha scatenato la reazione di Ivan Zazzaroni che continua a non esprimere il proprio voto non considerando quella di Ciacci e Todaro una vera coppia. Ad avere la stessa idea di Zazzaroni è l’attore Lando Buzzanca che, ai microfoni del settimanale Oggi, ha dichiarato: “Non ho nulla contro i gay, facessero in libertà quello che vogliono. Ma trovo ridicolo che si sposino e trovo patetico che ballino in tv emulando qualcosa che, almeno a Ballando, mi pare fuori contesto”. La risposta di Giovanni ciacci non si è fatta attendere: “Che sabato sera si goda uno scandaloso tango!”, riporta Novella 2000.

