CAROLYN SMITH / La battaglia contro il cancro insieme a Poison Ivy (Ballando con le stelle 2018)

Carolyn Smith, intervistata dal settimanale Chi, conferma di avere ripreso la battaglia contro il cancro che la obbliga a sedute di chemioterapia ogni venerdì.

05 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle 2018

Il tumore è tornato a poco più di un anno dalla precedente battaglia che Carolyn Smith aveva combattuto. Ma la presidente della giuria di Ballando con le stelle 2018 non ha nessuna intenzione di lasciarsi abbattere e ne parla senza misteri al settimanale Chi, in una lunga intervista pubblicata nel numero in uscita il 4 aprile. In essa la ballerina e coreografa scozzese si confessa durante una seduta di chemioterapia, alla quale si sottopone ogni venerdì all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, alla vigilia della diretta del talent show vip di Rai 1. Esprime tutta la sua gioia di vivere e di combattere, insieme a colei che definisce con in nome di uno dei più grandi avversari di Batman ovvero Poison Ivy. Uno pseudonimo attribuito quindi alla macchina della chemioterapia, che dovrà restare al fianco di Carolyn Smith fino al prossimo 29 giugno, data dell'ultima seduta (in seguito alla quale la ballerina scoprirà se il tumore è stato vinto).

CAROLYN SMITH: LA BATTAGLIA CONTINUA

Credeva di essere riuscita a sconfiggere il tumore al seno ma Carolyn Smith ha appreso che invece il 'bastardo' (questo è il nome che lei attribuisce alla malattia nell'intervista rilasciata a Chi) è tornato prima del previsto. Un duro colpo, lei ammette senza esitazione, tanto che dopo avere ottenuto la notizia si è recata in giardino, piangendo e urlando. Ma dopo lo shock iniziale, la giudice di Ballando con le stelle 2018 ha ripreso a lottare, cercando di non venire meno agli impegni presi dal punto di vista professionale. Per questo è tornata nello show condotto da Milly Carlucci, mostrando il bel sorriso che l'ha sempre contraddistinta. E non ha nessuna intenzione di essere considerata una persona malata: "Ho perso molti amici e allievi da quando sono malata: forse pensavano che fossi contagiosa", dichiara al settimanale Chi precisando, "ho sentito più grazie in questi ultimi due anni dalle mie colleghe di vita che in quarant'anni di insegnamento di ballo".

