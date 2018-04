CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2/ Finale, diretta: lampo di genio per la Mistery Box, chi sarà il vincitore?

Celebrity Masterchef Italia 2, diretta finale 5 aprile: chi sarà il vincitore tra Anna Tatangelo, Orietta Berti e Davide Devenuto? Prove complicate per le celebrities.

05 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Antonino Cannavacciuolo

Grande attesa per la finalissima di Celebrity Masterchef Italia 2018. Oggi, giovedì 5 aprile, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il capitolo finale dello spin-off di Masterchef Italia, il talent show culinario più famoso della televisione italiana. Dopo una gara nel corso della quale non sono mancate le emozioni così come i colpi di scena, questa sera, verrà eletto il vincitore. Nella scorsa edizione di Celebrity Masterchef Italia, a trionfare, fu Roberta Capua che sbaragliò la concorrenza degli avversari. Questa sera, invece, dopo le eliminazioni di Margherita Granbassi, Daniele Tombolini e Andrea Lo Cicero, a sfidarsi nella finalissima di Celebrity Masterchef Italia 2 saranno Anna Tatangelo, Orietta Berti e Davide Devenuto. Come sempre, a giudicare le creazioni culinarie dei finalisti vip saranno Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, pronti a premiare il personaggio famofo che dimostrerà maggior talento in cucina.

UNA MISTERY BOX GENIALE

La finalissima di Celebrity Masterchef Italia 2 si apre con la Mistery Box all’insegna del “lampo di genio”. A cosa serviranno tre lampadine che i finalisti avranno a disposizione per la preparazione dei piatti? Come da regolamento, anche il vincitore della Mistery Box della finale avrà diritto a due grossi vantaggi nell’Invention Test che potrà affrontare con maggiore serenità. Al termine dell’Invention Test, Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo dovranno indicare il concorrente che non merita di continuare la corsa verso la vittoria. Il vip che realizzerà il piatto peggiore dovrà dire addio ai sogni di gloria rinunciando così al titolo di Celebrity Masterchef Italia 2018 e ai 100mila euro che verranno donati in beneficienza dal vincitore.

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2: LA FINALISSIMA

I due super finalisti si sfideranno così in un’ultima, avvincente prova al termine della quale verrà eletto il vincitore assoluto di Celebrity Masterchef Italia 2. I due super finalisti presenteranno il menù di degustazione che potranno realizzare seguendo il proprio gusto particolare e senza regole precise. A disposizione avranno due ore e mezza di tempo. Al termine della prima ora potranno cominciare a servire le loro portate. Non c’è un numero limite di portata. L’unica condizione è che i piatti siano perfetti. Al termine delle due ore e mezza, di fronte ai parenti e alle celebrities eliminate nelle precedenti puntate e ai giudici Bastianich, Cannavacciuolo e Barbieri, i due super finalisti scopriranno il nome del vincitore assoluto.

