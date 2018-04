Cannes 2018/ Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival: Cate Blanchett presidente di giuria

05 aprile 2018 Valentina Gambino

Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano Cannes 2018

Cate Blanchett sarà la presidente di giuria al Festival di Cannes 2018. Ma non finisce qui. Penelope Cruz e Javier Bardem invece, daranno il via al Festival. I due attori spagnoli sono infatti i due protagonisti della pellicola del regista iraniano Asghar Farhadi, da titolo "Everybody Knows". Dopo lo scandalo Harvey Weinstein, per dimenticarlo totalmente, si è pensato di affidare all'ironica Cate, il ruolo di presidente della giuria del famoso evento cinematografico. Variety invece, nelle ultime ore ha confermato che Penelope Cruz e Javier Bardem saranno i protagonisti indiscussi dell'apertura di Cannes 2018. La coppia di attori spagnoli ha girato il nuovo film del premio Oscar iraniano Farhadi. A 14 anni di distanza da "La mala educacion" di Pedro Almodovar, questa è la seconda volta che una pellicola spagnola aprirà il festival francese sulla Croisette, in programma quest'anno dall'8 al 19 maggio.

Asghar Farhadi ha “sperimentato” per la prima volta la Spagna girando "Everybody Knows". Il regista premio Oscar torna sulla Croisette dopo i precedenti successi presentando "Il passato" e "Il cliente". Il film racconta il viaggio di Carolina (interpretata da Penelope Cruz) con la sua famiglia da Buenos Aires alla sua cittadina natale in Spagna per una celebrazione. La reunion con i suoi cari, sarà totalmente sconvolta da una serie di avvenimenti che modificheranno la vita dei suoi protagonisti. Assieme ai due volti cinematografici spagnoli, nel cast del film ritroviamo anche l’argentino Ricardo Darín. Nel frattempo, la coppia di attori ispanici, dal prossimo 19 aprile sarà in tutte le sale italiane con la pellicola dal titolo "Escobar il fascino del male" (Loving Pablo), che è passato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia ed è dedicato alla figura del trafficante Pablo Escobar, il criminale e politico colombiano noto per essere stato tra i più ricchi trafficanti di cocaina di tutti i tempi.

