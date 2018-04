Chiara Ferragni, Fedez e Leone/ Nuove critiche per la fashion blogger: il gesto che scatena il web

Chiara Ferragni e Fedez ancora nel mirino delle critiche. Dopo le accuse per la sovraesposizione social di Leone Lucia Ferragni, è la nuova auto a sollevare un polverone

05 aprile 2018 Anna Montesano

Non bastano i chiarimenti fatti da Fedez attraverso i social a placare gli animi del web. Il rapper, attraverso una serie di storie su Instagram, ha deciso di rispondere al polverone sollevato dalla sovraesposizione social del piccolo Leone, che avviene attraverso i numerosi scatti che lui e Chiara Ferragni pubblicano del loro primogenito. Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che sul settimanale Nuovo Tv cura la rubrica "Domande e risposte". Le parole del noto conduttore non sono però favorevoli ai due genitori: "Nell’era dei social si è arrivati a un estremo inaccettabile: esisti solo se pubblichi una tua foto. - sbotta Costanzo - Personalmente non condivido il modo di usare questa tecnologia. Per carità, la Ferragni e Fedez sono i genitori e del loro bambino fanno ciò che vogliono: tuttavia, da personaggi pubblici, non danno certo il buon esempio. Dovremmo essere un po’ più gelosi del nostro privato, soprattutto perché rischiamo di metterlo in pericolo”.

DA LEONE ALLA NUOVA AUTO: PIOGGIA DI CRITICHE PER CHIARA FERRAGNI

Ma le critiche per Chiara Ferragni e Fedez non arrivano soltanto per i troppi scatti social del piccolo Leone. A sollevare un nuovo polverone è l'ultimo scatto della fashion blogger, che con orgoglio ed entusiasmo mostra la sua nuova auto: una lussuosa Bmw serie 4m sport. Un'ostentazione che non piace al web, che critica il voler mettere sempre in mostra quanto si possiede. Ecco allo ra che sul web si legge: "Che spreco mamma mia e poi in giro ci sono bimbi che non hanno una mollica di pane!voi che siete vip anziché ostentare fate beneficenza"; e ancora "Non sopporto chi ostenta la ricchezza come per dire "voi siete delle mer**cce" signori si nasce. Non lo si diventa con i soldi".

