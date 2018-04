Claudio Amendola: “Ho avuto un infarto”/ “Stavo male, quasi non respiravo. Paura di morire? Ho pensato...”

Claudio Amendola ha rischiato di morire qualche mese fa: ha avuto un piccolo infarto. Lo ha rivelato lo stesso attore nell’intervista rilasciata a Verissimo per la puntata di sabato 7 aprile. Amendola per la prima volta in tv ha svelato di aver avuto un grave problema di salute. «A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all’ospedale», ha raccontato l’attore romano ai microfoni del talk show di Canale 5. Poi è entrato nello specifico, raccontando cosa gli è accaduto: «Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri, ndr) mi ha detto “forse è il caso che andiamo all’ospedale” che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma». Momenti drammatici che hanno spinto Amendola a cambiare stile di vita. «Ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne». Alla luce della brutta esperienza che ha vissuto, Amendola ha dato un consiglio: «Il dottore mi ha detto che adesso non sono più a rischio, sto benissimo, ma la salute va coltivata. Non fumate, mangiate meglio e muovetevi di più».

Claudio Amendola nell’intervista a Verissimo ha evidenziato anche la tempestività dei soccorsi, in particolare di una caposala: «Ha capito subito la situazione, nel giro di sette minuti stavo sotto elettrocardiogramma e dopo un quarto d’ora dall’essermi sentito male ero nella “sala rossa” dell’ospedale». Nel salotto di Silvia Toffanin l’attore romano ha assicurato di non aver temuto di morire: «Non ho avuto il tempo di preoccuparmi, perché ho capito che nel reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umberto I ero in ottime mani». E poi ha avuto la sua Francesca Neri a fianco che lo ha fatto ridere. Così dopo una sola notte in ospedale ha firmato per uscire. Ora che è fuori pericolo parla addirittura di una “esperienza meravigliosa” perché «all’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai». La sua vita è cambiata radicalmente dopo quella che chiama «una secchiata d’acqua gelata».

