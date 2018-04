Claudio Baglioni querela Antonio Ricci/ “Botulino al cervello”: la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta

Claudio Baglioni querela Antonio Ricci. “Botulino al cervello”, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Lo scontro tra il cantante e il patron di Striscia la Notizia finisce in tribunale

05 aprile 2018 Silvana Palazzo

Claudio Baglioni querela Antonio Ricci

Claudio Baglioni porta Antonio Ricci in tribunale: il cantante ha denunciato il patron di Striscia la Notizia per diffamazione, quindi la Procura di Roma - come riportato da Il Messaggero - ha aperto un’inchiesta. Lo scontro a distanza, che ha raggiunto il suo massimo punto di tensione durante il Festival di Sanremo 2018, si sposta nelle aule della giustizia. «Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello», aveva dichiarato Ricci sul conduttore della kermesse canora. Ma le dichiarazioni forti non finiscono qui: «Era il cantante preferito dei fascisti... In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese». Claudio Baglioni preferì non replicare, ma evidentemente non sono passati inosservati quegli attacchi se ha deciso di replicare portando appunto Antonio Ricci in tribunale. Una nuova battaglia, questa volta legale, è alle porte.

“PEDOFILIA” E “PROBLEMI DI EREZIONE” IN UN LIBRO...

La notizia della denuncia per diffamazione di Claudio Baglioni ad Antonio Ricci è stata lanciata da Il Messaggero, secondo cui il pm Rosalia Affinito ha aperto un fascicolo d’inchiesta su questa vicenda, e in particolare per l’intervista che il patron di Striscia la Notizia concesse al Corriere della Sera. «Non lo reggo da quando ero ragazzo... Non penso sia uno disonesto, del resto non è capace», diceva Ricci, tra le altre cose. Che Ricci non sopporti Baglioni era ormai noto, ma quello che non si sapeva è che l’odio verso il cantante romano ha origini antiche. Ne ha parlato nelle scorse settimane Dagospia, che ha pubblicato stralci di un libro del 1998 di Ricci (“Striscia la tivù”) con parole decisamente poco lusinghiere nei confronti di Baglioni. Punto per punto: «Pedofilia. “Quell’aria da bambina, io non gliel’ho detto mai però n'andavo matto”. Qui l’autore va giù piatto. E talmente assatanato che non prova nemmeno vergogna». Dalla pedofilia all’impotenza: «Questo piccolo grande amore” che viene ripetuto in maniera ossessiva, cos’è? Cos’è il “piccolo-grande” che “manca da morire”? Fuor di metafora è la dolorosa ammissione di evidenti problemi erettivi. Problemi confermati dalle parole della partner: “Mi diceva sei una frana”. Dove per “frana” s’intende chiaramente roba che va giù. Un prolasso fisico».

© Riproduzione Riservata.