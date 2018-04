Cristina Scabbia/ È lei per ora la vera vincitrice, incanta i fan di The Voice of Italy 2018

Cristina Scabbia è una delle new entry di The Voice of Italy 2018, in onda questa sera su Rai 2. La cantante dei Lacuna Coil ha conquistato il web e conta 7 talenti nel suo team.

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

The Voice of Italy 2018

Cristina Scabbia è una delle new entry del talent show The Voice of Italy, in onda il giovedì sera su Rai 2. Nonostante sia la sua prima apparizione in tv, Cristina Scabbia si è dimostrata molto decisa e sicura nel ruolo di giudice. Nella scorsa puntata di The Voice ha anche combattuto con gli altri giudici per assicurarsi i talenti migliori. La cantante dei Lacuna Coil ha scelto Antonio Marino, un ragazzo di Napoli 22enne, che secondo lei possiede una voce sensuale e potente allo stesso tempo. Cristina è riuscita ha conquistare anche Graziana Campanella 27enne di Mola di Bari. La ragazza era contesa da due giudici, Cristina e Al Bano, ma alla fine ha scelto la cantante perché vuole perfezionare il suo stile Rock-Metal. Infine, la cantante milanese ha accolto nel suo team Alessandra Machella, 32enne che si era esibita con una particolare versione di “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi. “Hai cantato Rovazzi come lo farebbe Carmen Consoli. Il mio atteggiamento verso Cristina cambierà radicalmente per colpa tua”, ha detto J-Ax alla concorrente.

Cristina Scabbia incanta il web

Dopo le prime due puntate dedicate alle Blind Audition, il team di Cristina Scabbia conta sette talenti: Ylenia Aquilone, Andrea Butturini, Alessio Parisi, Elisabetta Eneh, Antonio Marino, Graziana Campanella e Alessandra Machella. Sui social la cantante dei Lacuna Coil è protagonista indiscussa delle discussioni virtuali. Chi non la conosceva, ne è rimasto piacevolmente stupito: “Cristina una scoperta unica, la conoscevo poco, ma devo dire che mi piace molto!”, “Sono affascinato da Cristina, veramente un bel personaggio” e “Come fanno i concorrenti a non svenire quando Cristina si gira con quello sguardo?”. I fan dei Lacuna Coil, criticano chi si sorprende della preparazione della cantante: “Cristina (senza h) Scabbia dei Lacuna Coil è famosa a livello internazionale da prima che voi nasceste probabilmente e ce la invidiano tutti, se la vostra cultura musicale è pari a Despacito non è colpa nostra”. Alcuni utenti scherzano sui suoi vistosi anelli: “Cristina Scabbia, la Signora degli Anelli. Deduco che il suo team si chiamerà Minas Morgul”.

© Riproduzione Riservata.