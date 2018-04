DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 5 aprile 2018: Sofia incontra il padre naturale

Don Matteo 11, anticipazioni del 5 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia decide di incontrare l'uomo che ha violentato Rita in passato.

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 5 aprile 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della dodicesima, dal titolo "Premonizioni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il giovane Giacomo viene ritrovato in fin di vita al di sotto di un ponte di Spoleto, da cui sembra essersi voluto gettare. I Carabinieri scoprono però che dietro il suo gesto potrebbe esserci un gioco online e l'amore per Sveva, una ragazza conosciuta su internet di cui si era perdutamente innamorato e di cui ignorava la vera identità. Sveva diventa così la principale sospettata di istigazione al suicidio e durante l'interrogatorio Nardi l'accusa di aver giocato con i sentimenti di Giacomo. Le parole forti del Procuratore sollevano le critiche di Anna, che decide di rimettere in riga Marco. Sveva di contro rivela di aver ricevuto in forma anonima un compenso ogni settimana per attirare Giacomo in una trappola e confessa di essersene innamorata. Nel frattempo, Cecchini si trova nella piazza cittadina a giocare a scacchi con Zappavigna e per orgoglio finisce con l'affermare con l'oste di essere persino in grado di battere don Matteo. Di fronte alle bugie e alla possibilità di perdere, il Maresciallo decide di mettersi all'opera e di chiedere l'aiuto di Anna, dopo aver scoperto che il Capitano è stata campionessa di scacchi.

Cecchini le assicura in cambio di poterla aiutare con Marco, insinuando che la sua vicinanza con Chiara sia sospettosa e vada al di là dell'amicizia. Sofia invece è sul punto di festeggiare il proprio compleanno, ma quanto accaduto con Alice in precedenza ha spinto i suoi compagni a prendere le distanze da lei. Così nessuno si presenta alla sua festa organizzata da Natalina e Pippo, con il risultato che la ragazza fugge dalla propria stanza in piena notte. Seba decide però di raggiungerla, sicuro che si trovi nel quartiere in cui sono stati uccisi i genitori. Più tardi, i Carabinieri iniziano a nutrire dei forti sospetti sul fratello di Giacomo e l'amico Alberto. Secondo il Capitano infatti i due potrebbero aver voluto fare uno scherzo al ragazzo, finito poi in modo tragico. Il fratello di Giacomo confessa invece a don Matteo che tutti e tre sono stati responsabili della morte di una cameriera, avvenuta tempo prima per via di uno scherzo. La ragazza infatti è rimasta intrappolata nel terrazzino dell'albergo in cui lavorava e a causa del terribile terremoto è morta nel crollo della struttura. Intanto, Cecchini convince Anna ad organizzare una cena intima con Marco grazie ad alcune scuse. Il Procuratore però inizia ad intuire le vere intenzioni di Anna e decide di disdire tutto con la scusa di una cena con Chiara. Il giorno dopo quest'ultima entra piena di entusiasmo in Caserma e rivela di aver baciato Marco. Don Matteo invece capisce grazie alle parole dei ragazzi che è stato uno dei professori di Giacomo a organizzare il gioco online, conoscendo i suoi punti deboli. Il docente è infatti il fidanzato della cameriera, che ha deciso di vendicarsi.

ANTICIPAZIONI DEL 5 APRILE 2018, EPISODIO 12 "PREMONIZIONI"

Ancora un appuntamento unico per don Matteo 11 e gli episodi della nuova stagione. Nell'episodio di questa sera, Sofia decide di fare un passo decisivo: andrà a conoscere l'uomo che ha violentato Rita in passato e che è a tutti gli effetti il suo padre biologico. Sembra più convinto di voler proteggere la ragazza, Seba decide di seguirla credendo che il fotografo di cui parli voglia in realtà molestarla. Solo in seguito scopre la verità, grazie alle parole di Sofia. Nel frattempo, a Spoleto i Carabinieri e il sacerdote sono impegnati nel risolvere un nuovo mistero. Cecchini invece fa una delle sue solite gaffes con i superiori e si finge un provetto ciclista, rimanendo coinvolto in una gara ciclistica locale. Anna invece deve fare i conti con i sentimenti sempre più forti fra Chiara e Marco: a frenare i suoi intenti sarà il ritorno improvviso di Giovannni. L'ex fidanzato del Capitano avrà forse cambiato idea sul suo futuro?

© Riproduzione Riservata.