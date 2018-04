Davide Devenuto/ L'attore in finale con la sua ansia (Celebrity MasterChef Italia 2)

Davide Devenuto ha conquistato un posto nella finale di Celebrity MasterChef Italia 2. L'attore di Un posto al sole riuscirà a tenere a bada la sua ansia e a conquistare la vittoria?

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Davide Devenuto

Davide Devenuto è il primo finalista di Celebrity MasterChef Italia 2. Beato tra le donne, poiché insieme a lui anche Orietta Berti e Anna Tatangelo sono approdate alla finale che andrà in onda quesa sera, giovedì 5 aprile, su Sky Uno. Nella puntata del 29 marzo l’attore ha prima presentato un piatto a base di creste di gallo, decretato però tra i peggiori dalla giuria di Celebrity MasterChef, e poi ha vinto la prova successiva grazie alla preparazione della zuppa thai che ha conquistato i palati dei giudici e che gli ha permesso di approdare meritatamente alla finale. Va ricordato, che nel corso delle puntate Davide Devenuto abbia vinto ben 5 prove differenti, il che lo rende il cuoco con il maggior numero di vittorie. Invece le sue rivali, Orietta Berti e Anna Tatangelo, hanno vinto le prove in tre occasioni. L’attore riuscirà a tenere a bada la sua ormai celebre ansia e ad aggiudicarsi la vittoria della seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia?

Davide Devenuto e l'ansia: ironia sul web

Sui social l’attore di Un posto al sole ha conquistato un ampia fetta di pubblico, come testimoniano i numerosi tweet a lui dedicati. “Umile, ma determinato, Davide è il mio concorrente preferito. Ed è pure un bel tipo, eh”, “La cosa che mi mancherà di più di #CelebrityMasterChefIt sarà la faccia di Davide Devenuto quando vede i piatti degli chef” e “Davide zitto zitto, con tutto il suo panico e la sua emotività, alla fine è arrivato fino alla finale”. Un utente, invece, sottolinea che l’attore ha avuto una buona dose di fortunata nel suo percorso tra i fornelli: “Davide è l'esempio lampante che nella vita ci vuole per forza na fetta de c**o in tutti gli ambiti”. Tanta ironia sulla sua ansia. “Davide e l'ansia sono i primi finalisti di #CelebrityMasterChefIt” e “Davide, come me, è composto al 90% d'ansia ed il 10% restante di panico. questa è la rivincita degli sfigati”, scherzano due utenti su Twitter.

